Jeep Avenger 2024 è ora ordinabile in Italia

Jeep ha introdotto sul mercato italiano il suo primo SUV completamente elettrico: la Jeep Avenger 2024. Questo modello ha già conquistato il settore automobilistico, totalizzando oltre 40.000 ordini e vincendo 12 premi internazionali, tra cui Auto dell’Anno 2023 e Auto Europa 2024.

Eric Laforge, capo di Jeep Europa, ha espresso grande orgoglio per il successo della nuova Avenger, sottolineando la varietà di allestimenti e propulsori offerti, inclusa l’innovativa opzione dell’Open-Air Sky Roof.

Jeep Avenger: si aprono gli ordini del nuovo SUV completamente elettrico

Il nuovo modello rappresenta un perfetto esempio di “concentrated Freedom” nel segmento dei B-SUV, offrendo prestazioni eccezionali sia su strada che in fuoristrada. Inoltre, questo è il primo SUV Jeep progettato fuori dagli Stati Uniti, precisamente a Torino.

Per rispondere alle diverse necessità del mercato, l’Avenger 2024 offre un’ampia gamma di propulsori. Oltre alla versione 100% elettrica, che assicura fino a 600 km di autonomia e ricariche rapide, è disponibile la variante e-Hybrid che combina un motore elettrico con uno termico da 1.2 litri, garantendo riduzioni significative delle emissioni di CO2. Anche la versione a benzina, con un motore da 1.2 litri e 100 CV, è un’opzione valida.

La nuova Jeep Avenger si distingue per il suo comfort e per l’ampia gamma di allestimenti. Il modello offre caratteristiche quali il tetto panoramico Open-Air e dei sedili con funzione di massaggio. La gamma si semplifica e si razionalizza per meglio soddisfare le esigenze dei clienti.

Tra gli allestimenti, il Longitude include cerchi in lega da 16”, proiettori Full LED e un’ampia gamma di funzioni di sicurezza. L’Altitude si distingue per cerchi da 17” e un design interno raffinato. Il Summit, invece, offre cerchi da 18”, luci a LED e interni lussuosi.

In linea con il piano Dare Forward 2030 di Stellantis, Jeep sta proseguendo il suo percorso verso l’elettrificazione, integrando tecnologie avanzate nei suoi modelli e puntando a una maggiore sostenibilità e responsabilità ambientale.

Tale iniziativa riflette l’impegno del marchio americano non solo verso la sostenibilità, ma anche verso l’ampliamento della sua presenza nel mercato, proseguendo così la sua evoluzione verso soluzioni di mobilità all’avanguardia e rispettose dell’ambiente con veicoli come la Jeep Avenger.