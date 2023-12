FIAT 500e vince il premio Best Small EV ai Fully Charged Awards

FIAT 500e ha vinto la categoria Best Small EV alla prima cerimonia dei Fully Charged Awards, arrivando come una gradita aggiunta alla crescente lista di riconoscimenti del modello. “Siamo lieti che la Fiat 500e sia stata la degna vincitrice del nostro premio Best Small EV al nostro primo Fully Charged AWARDS ospitato presso la RAI di Amsterdam il 24 novembre. I candidati per le 15 categorie di premi sono stati selezionati dopo un “sondaggio su larga scala” ‘ del pubblico di SHOW completamente carico, quindi i candidati iniziali sono stati selezionati dal team stesso, più una giuria di 15 esperti di energia e trasporti, prima di arrivare ai finalisti di ciascuna categoria”, ha spiegato il CEO di Fully Charged, Dan Caesar.

FIAT 500e ha vinto nella categoria Best Small EV

“Questo è il primo vero premio globale scelto dai consumatori per i veicoli elettrici a batteria e l’energia pulita e abbiamo ricevuto migliaia di voti da conducenti di veicoli elettrici che hanno identificato i nostri vincitori per ciascuna categoria.”

La cerimonia, estensione del popolare Fully Charged Show, che conta un pubblico mensile di 4 milioni di persone, si è svolta il 24 novembre ad Amsterdam, e ha celebrato il meglio dei migliori veicoli elettrici del 2023. I vincitori sono stati scelti da 15 esperti del settore, tra cui rappresentanti del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, della Norwegian EV Association, della Bloomberg New Energy Foundation e altro ancora.

“Il riconoscimento Fully Charged Awards è un ulteriore riconoscimento del progresso di FIAT nel settore dei veicoli elettrici, producendo modelli innovativi e attraenti della massima qualità”, ha commentato Damien Dally, Amministratore Delegato di FIAT UK.

All’inizio dell’anno, la FIAT 500e è stata riconosciuta come vincitrice della categoria Migliore piccola auto elettrica per il suo prezzo competitivo, l’autonomia impressionante, il design retrò e la dinamica di guida divertente al WhatCar? Awards per il terzo anno consecutivo. Altri riconoscimenti includono “Best Electric City Car” dalla rivista Diesel & EcoCar, “Best Small Electric Car” ai Parkers New Car Awards, “Best Small Electric Car” ai Carbuyer Best Car Awards, “Best City Car” all’Auto Express Premi e “Best Small Car” agli Autocar Awards.

FIAT 500e è il primo modello completamente elettrico nella storia del marchio e vanta una gamma di caratteristiche best-in-class come le tecnologie di guida autonoma di livello 2 e un’autonomia fino a 320 chilometri (WLTP), l’autonomia più lunga di qualsiasi city ​​car elettrica oggi sul mercato.