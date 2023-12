Ferrari progetta un motore elettrico da integrare direttamente nella ruota

Ferrari ha depositato una domanda di brevetto per l’implementazione di motori elettrici nella ruota, una tecnologia che, pur non essendo nuova, viene riproposta dalla casa automobilistica modenese con un design semplificato.

La domanda di brevetto, inizialmente segnalata da CarBuzz, è stata depositata presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) il 21 aprile e pubblicata il 2 novembre. Nel brevetto, il cavallino rampante spiega come i motori elettrici nella ruota possano liberare spazio interno e eliminare la necessità di cambi per trasferire la potenza dai propulsori montati centralmente alle ruote.

Ferrari: il brand di Maranello deposita una domanda di brevetto molto interessante

Tuttavia, il brand di Maranello sottolinea anche che i motori elettrici nella ruota possono aumentare il numero di componenti necessari all’interno di una ruota, aggiungendo costi e complessità. La soluzione proposta dal costruttore è integrare il più possibile i componenti del motore e della ruota.

La configurazione proposta si basa su un motore sincrono a magneti permanenti senza spazzole. Questo tipo di powertrain presenta uno statore al centro, circondato da un rotore che viene fatto girare da forze magnetiche. Ferrari propone di rendere lo statore parte del mozzo della ruota e di collegare il rotore al cerchio, che quindi ruoterebbe insieme al rotore.

Un’altra potenziale problematica dei motori elettrici di tipo in-wheel è l’aumento del peso non sospeso dovuto al collegamento di un motore alla ruota, che può influenzare la qualità di guida e l’handling. Tuttavia, il produttore modenese afferma nella domanda di brevetto che “un appropriato schema di sospensione” può mitigare eventuali problemi.

Altre case automobilistiche hanno già sperimentato i motori elettrici nelle ruote, tra cui Lordstown Motors. Al Consumer Electronics Show (CES) 2023 di Las Vegas, McLaren ed Elaphe hanno annunciato piani per unire la tecnologia da corsa della prima con i motori elettrici nella ruota della seconda. Circolano voci su una supercar elettrica McLaren ormai da diversi anni, ma Michael Leiters – CEO di McLaren ed ex CEO di Ferrari – ha dichiarato che la tecnologia per una tale auto non sarà pronta fino al 2030.