Ferrari sfida la 4 Ore di Sepang con le sue 296 GT3

Il mondo del motorsport si prepara per un evento di grande rilievo: la 4 Ore di Sepang, che segna l’apertura della stagione 2023-2024 dell’Asian Le Mans Series. Questo appuntamento, suddiviso in cinque round, si svolgerà nel fine settimana del 2 e 3 dicembre, con tre vetture di Ferrari pronte a sfidarsi in questa competizione di alto profilo.

Il Sepang International Circuit, vicino Kuala Lumpur (Malesia), è il teatro di questo emozionante inizio di stagione. Conosciuto per le sue sfide tecniche e le condizioni climatiche imprevedibili, il tracciato metterà alla prova le squadre e le auto in gara.

Ferrari: il cavallino rampante è pronto per la nuova stagione dell’Asian Le Mans Series

La casa automobilistica modenese sarà rappresentata da due Ferrari 296 GT3 gestite da AF Corse e una da GR Racing. AF Corse schiererà la 296 GT3 n°21 con Simon Mann, François Heriau e Davide Rigon, pilota ufficiale della casa di Maranello.

La seconda vettura, n°82, vedrà al volante Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Kei Cozzolino. GR Racing, al contrario, porterà in pista una terza 296 GT3, con un team composto da Michael Wainwright, Benjamin Barker e il giovane talento italiano Riccardo Pera.

Le due 4 Ore di Sepang saranno precedute da prove libere oggi, seguite da una sessione di qualifica domani mattina alle 09:50. La prima gara prenderà il via domani pomeriggio alle 14:00 mentre la seconda seguirà domenica alla stessa ora. Tutti gli orari menzionati sono locali.

L’importanza di questo evento per Ferrari non può essere sottovalutata. La Ferrari 296 GT3 rappresenta una fusione di innovazione tecnologica e heritage racing, elementi che il produttore modenese ha sempre saputo coniugare magistralmente. La performance di queste vetture in una competizione come l’Asian Le Mans Series sarà un test significativo per la loro affidabilità, velocità e agilità in condizioni di gara estreme.