Fiat 500e ottiene il titolo di “Best Electric City Car”

Fiat 500e ha ricevuto un ulteriore riconoscimento quest’anno dopo essere stata nominata “Best Electric City Car” negli EcoCar Electrified Top 50 Awards di Diesel&EcoCar Magazine, aggiungendosi alla sua collezione di premi nazionali e internazionali. Il gruppo di giornalisti esperti di Diesel&EcoCar Magazine ha testato la 500e confrontandola con i migliori veicoli che il settore dei veicoli elettrici ha da offrire. Concentrandosi sull’economia e sull’automobilismo attento ai costi, nonché sull’autonomia e sulla manovrabilità, la 500e si è rivelata il veicolo elettrico ideale per i centri urbani.

Nuovo importante premio dal Regno Unito per Fiat 500e



Ian Robertson, Editor & Publisher, Diesel&EcoCar Magazine, ha commentato: “La 500e mantiene il suo regno come la nostra city car completamente elettrica preferita. Conveniente da acquistare a titolo definitivo e con numerose offerte finanziarie a basso costo disponibili, sarà senza dubbio il primo veicolo elettrico di molti automobilisti ed è un gioco da ragazzi da guidare”.



“Anche l’autonomia di 118 miglia del pacco batteria più piccolo dovrebbe essere sufficiente per chi vive in città, mentre l’autonomia di 320 km della versione da 42kWh estende il suo caso d’uso per chi viaggia più lontano. L’accelerazione scattante, il raggio di sterzata stretto e le sue dimensioni ridotte ne fanno un’auto da città superba, e il suo interno è un notevole passo avanti rispetto alla vecchia 500. È più spaziosa di quanto sembri all’interno e chi potrebbe ignorare quell’aspetto super carino?



Damien Dally, Managing Director, FIAT & Abarth UK, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere un ulteriore riconoscimento del settore per la 500e da Diesel&EcoCar Magazine sotto forma del Best City Car Award per il secondo anno consecutivo. FIAT sta portando avanti la conversione della nazione ai veicoli elettrici, rendendo la 500e più accessibile che mai, con la nuova iniziativa E-Grant del marchio in base alla quale i clienti riceveranno £ 3.000 per una nuova 500e o 500e Cabrio”.

La Fiat 500e è la prima Fiat completamente elettrica progettata da zero. L’auto offre una serie di caratteristiche best-in-class come le tecnologie di guida autonoma di livello 2, una varietà di opzioni di batteria e un’autonomia di guida sostanziale fino a 320 km (WLTP): la più lunga autonomia di qualsiasi city car elettrica sul mercato Oggi.

Fiat 500e



Per mettere ancora di più la 500e in prima linea nelle menti dei clienti, l’auto vanta una ricarica rapida da 85 kW, consentendo alla batteria di raggiungere l’80% di autonomia in soli 30 minuti e, cosa più impressionante, quasi 50 km in circa cinque minuti. Inoltre, per gentile concessione della natura completamente elettrica dell’auto, la 500e è soggetta a tassa di congestione ed esente da ULEZ, rendendola il veicolo perfetto per la città. La 500e Cabrio è anche l’unica Cabrio a 4 posti del suo segmento.