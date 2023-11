ACEA presenta la roadmap per la mobilità futura in Europa

Alla vigilia della conferenza sul clima COP 28 e nell’imminenza delle elezioni dell’UE, ACEA – sotto la guida di Luca de Meo – ha delineato un piano strategico per riformare l’ecosistema di mobilità del Vecchio Continente. Questa mossa evidenzia la trasformazione significativa nell’industria automobilistica, considerata la più importante degli ultimi 100 anni.

Il settore automobilistico è al centro di una trasformazione epocale, con un impegno deciso verso la decarbonizzazione. De Meo ha sottolineato l’investimento miliardario del settore, superiore a qualsiasi altro, per realizzare questo cambiamento.

ACEA: ecco il piano strategico per riformare l’ecosistema di mobilità in Europa

Il manifesto ACEA si basa su tre pilastri fondamentali – fornitura, produzione e domanda – e richiede un’attuazione collaborativa tra l’industria automobilistica e i suoi partner. Questo approccio multidimensionale riflette la complessità delle sfide attuali, che vanno oltre i limiti settoriali tradizionali.

Il CEO del Gruppo Renault ha sottolineato l’urgenza per l’Europa di adottare un approccio olistico che includa l’intera catena del valore, dal settore automobilistico a quello minerario, energetico e infrastrutturale. Tale approccio mira a posizionare il Vecchio Continente in modo competitivo a livello globale, assicurando un campo di gioco equo nel mercato internazionale.

Un elemento chiave della roadmap della European Automobile Manufacturers’ Association è trasformare l’Europa in un hub per la produzione di veicoli green e intelligenti. Luca de Meo ha evidenziato la necessità di collaborare con i responsabili politici per creare condizioni favorevoli alla produzione nel mercato europeo di una gamma diversificata di modelli a zero emissioni, inclusi veicoli elettrici piccoli e accessibili.

Iniziative per stimolare la domanda

È essenziale lavorare anche sul fronte della domanda, implementando schemi di incentivi adeguati a tutti i livelli politici, dall’Unione Europea fino alle autorità urbane e locali, per affrontare sfide specifiche come la mobilità urbana.

Con la rielezione di de Meo a presidente di ACEA per un secondo mandato, l’associazione si impegna a perseguire questi obiettivi strategici. La roadmap dell’Associazione Europea dei Costruttori di Auto potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo per l’industria automobilistica europea, posizionandola come leader nella mobilità sostenibile e competitiva a livello globale.