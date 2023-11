Lancia Ypsilon, Gamma e Delta: avranno tutte la versione HF

Nel corso di un’intervista concessa a Quattroruote il numero uno di Lancia, il CEO Luca Napolitano ha parlato delle future auto di Lancia. Innanzi tutto ha confermato che nel 2025 arriverà la nuova Lancia Ypsilon HF. A proposito di questa famosa sigla, Napolitano ha confermato che tornerà in tutte e tre le future auto del brand premium di Stellantis. Quindi non solo la nuova Delta ma anche la futura ammiraglia Gamma avrà la sua versione ad alte prestazioni.

Lancia: tutte le future auto avranno la versione HF

Si tratta di una notizia importante che fa felici i numerosi fan della casa automobilistica torinese che speravano di ricevere una notizia di questo tipo. Inizialmente infatti si pensava che la sigla HF non sarebbe tornata. Poi però è stato ancipato il ritorno con la nuova Ypsilon nel 2025. Ciò aveva fatto presupporre che anche la nuova Lancia Delta nel 2028 avrebbe potuto avere in gamma una versione di questo tipo. Nelle scorse ore Napolitano ha confermato che non solo la Delta ma anche la Gamma, che tra le tre era quella maggiormente in forse, avrà la sua versione ad alte prestazioni.

Luca Napolitano ha pure confermato che tutte e tre le future auto di Lancia saranno somiglianti fortemente nello stile alla concept car Lancia Pu+RA Concept. Questo vale sia per l’esterno che per gli interni. La versione HF sarà in tutte e tre le auto la variante top di gamma. In tutte e tre le auto si tratterà di una versione con motore elettrico al 100 per cento. Se nella Ypsilon arriverà a 240 cavalli ipotizziamo che nella Gamma e soprattutto nella nuova Delta si possano ampiamente superare i 400 cavalli.

Vedremo dunque in proposito quali altre novità emergeranno da Lancia a proposito dell’atteso ritorno di questa mitica sigla che fa parte della storia del brand italiano.