Maserati Grecale Tempesta: il SUV del “tridente” è ancora più accattivante

Arriva la Maserati Grecale Tempesta, serie speciale in edizione limitata del noto SUV modenese. Non cambia la scheda tecnica, ma la presenza scenica diventa più accattivante. Base di partenza è stato l’allestimento GT dello Sport Utility Vehicle del “tridente”, cui sono stati aggiunti degli elementi di personalizzazione che danno alla veste estetica dei connatati più sportivi e dinamici. Il nuovo modello punta a quei clienti che non cercano l’understatement, ma hanno il coraggio di sfoggiare il loro spirito frizzante, anche nelle scelte di consumo.

La Maserati Grecale Tempesta mostra la forza del suo carattere, con un impatto estetico più grintoso, dove la sportività si miscela comunque all’eleganza. Per questo modello, la casa emiliana ha previsto la costruzione di soli 100 esemplari: 50 in vernice metallizzata Nero Tempesta e 50 divisi tra le colorazioni Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava. Sono, probabilmente, le tinte che più si intonano alla sua indole e al suo nome.

Valorizzare le linee muscolari della vettura era l’obiettivo fissato per il nuovo allestimento: credo che il risultato sia stato raggiunto, dando vita a un modello distintivo per prestazioni e carattere. In questa veste, il SUV “compatto” del “tridente” diventa ancora più “everyday exceptional”. Nessun intervento, come già scritto, è stato eseguito sul motore, perché superfluo: qui stiamo parlando di una creatura che esprime performance degne della guidabilità e della maneggevolezza di riferimento di cui si fregia nel suo comparto.

Fra gli elementi caratterizzanti della Maserati Grecale Tempesta meritano di essere menzionati gli specifici cerchi Crio da 21 pollici (contro quelli da 19 dell’allestimento GT), le pinze freno verniciate in rosso/nero, le estremità dei terminali di scarico in Nero Anodizzato, il differenziale autobloccante (LSD), le sospensioni adattive Skyhook, la pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato e la finitura nera del Daylight Opening (DLO). Poi ci sono anche i vetri posteriori oscurati, la telecamera panoramica a 360° e il sistema di allarme volumetrico. Questa serie speciale sarà commercializzata solo nel mercato italiano. Facile immaginare una corsa alle prenotazioni, che renderà presto sold out il modello.