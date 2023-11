Lancia si aprirà al mercato europeo tra pochi mesi

Ormai ci siamo. Tra pochi mesi Lancia si aprirà finalmente al mercato auto dell’Europa dopo un’assenza durata diversi anni. Infatti negli ultimi tempi l’unico modello prodotto la piccola Ypsilon veniva venduto solo in Italia. Ma le cose sono destinate a cambiare tra qualche mese con l’arrivo della nuova generazione di Ypsilon che come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi sarà svelata a febbraio a Milano. Questa auto riporterà il brand premium di Stellantis nei principali mercato auto del nostro continente.

Partito il conto alla rovescia per il ritorno di Lancia in Europa

La nuova Lancia Ypsilon infatti sarà venduta oltre che in Italia anche in Spagna, paese in cui sarà prodotta, in Francia, in Germania, in Portogallo, in Belgio e nei Paesi Bassi. Questi mercati sono stati scelti appositamente tra coloro in cui in passato si è registrato il maggiore interesse per le auto della casa italiana anche tenendo conto di una maggiore predisposizione dei clienti all’acquisto online su cui il marchio di Stellantis punterà forte nei prossimi anni per rilanciare le sue vendite.

C’è grande curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori di sapere come il mercato europeo accoglierà Lancia dopo una lunga assenza. Ricordiamo che quando è nata Stellantis, il CEO Carlos Tavares aveva detto che tutti i brand avrebbero avuto 10 anni di tempo per dimostrare il loro valore prima di essere accantonati. Questo valeva ovviamente anche per la casa automobilistica piemontese che da poco ha festeggiato i suoi 114 anni e che spera di ritagliarsi in futuro un pezzetto di segmento premium in Europa con le sue nuove auto.

Ricordiamo che dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon nel 2024 toccherà nel 2026 alla futura ammiraglia nuova Lancia Gamma che dovrebbe avere molto mercato in Europa per via delle sue caratteristiche. A seguire nel 2028 il ritorno di Lancia Delta tra i più attesi dai fan del marchio e più in generale da tutti gli appassionati di auto. Vedremo dunque se Stellantis riuscirà nella difficile impresa di rilanciare questo marchio.