Alfa Romeo: saranno due le auto elettriche ad essere lanciate nel 2024?

Alfa Romeo vivrà un 2024 davvero importante. La casa automobilistica del Biscione nei primi mesi del prossimo anno lancerà sul mercato una nuova auto entry level per la sua gamma. Si tratterà di un SUV compatto ancora senza nome che potrebbe essere rivelato agli inizi della prossima primavera. Di questo modello di cui vi abbiamo mostrato le prime foto leaked ma anche numerosi render, sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Questa dovrebbe utilizzare lo stesso motore di Jeep Avenger e Fiat 600e, le due auto con cui condividerà non solo la stessa piattaforma CMP ma anche lo stesso stabilimento. Ci riferiamo naturalmente a Tychy in Polonia.

Potrebbero essere due le auto elettriche in arrivo nei prossimi mesi per Alfa Romeo

Alfa Romeo B-SUV comunque potrebbe non essere l’unica auto elettriche che Alfa Romeo lancerà sul mercato il prossimo anno. Infatti il criptico teaser pubblicato nei giorni scorsi su Facebook dallo storico marchio milanese che mostrava la parte posteriore della Tonale fa presagire l’arrivo imminente di un altro modello. Secondo alcuni si potrebbe trattare della versione elettrica al 100 per cento di Tonale. Al momento non ci sono notizie certe in proposito ma il successo commerciale che il modello sta ottenendo potrebbe aver convinto il brand premium del gruppo Stellantis ad anticipare i tempi e lanciare anche una versione elettrica di Tonale.

Ovviamente non si può nemmeno escludere che quel teaser alluda ad altro ma per il momento rimane questa l’ipotesi più probabile. Sicuramente però già nelle prossime settimane avremo le idee più chiare su cosa bolle in pentola per quanto riguarda Alfa Romeo. Per il momento rimaniamo in attesa di sapere come si chiamerà il futuro B-SUV il cui nome sarà quasi certamente rivelato entro la fine del 2023 come anticipato nelle scorse settimane dal numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.