Ferrari 499P: Robert Kubica guiderà la terza vettura nel FIA WEC 2024

Nel mondo del motorsport, il 2024 segna un capitolo entusiasmante, con il Campionato Mondiale Endurance (FIA WEC) che si preannuncia ricco di novità e di sfide appassionanti. Ferrari, conosciuta per le sue prestazioni eccezionali, conferma il proprio impegno nel WEC 2024, portando in pista le sue due Ferrari 499P ad alte prestazioni.

Quest’anno, Maranello punta a dominare la top class con le sue due vetture n°50 e n°51, già pronte per il via. Gli occhi degli appassionati sono puntati sui piloti Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi, che dopo una brillante stagione 2023, tornano a sedersi al volante delle potenti hypercar di Maranello. L’annuncio degli altri piloti ufficiali che completeranno gli equipaggi è atteso con grande interesse.

Ferrari 499P: l’hypercar di Maranello è pronta ad affrontare una nuova stagione del FIA WEC

Una novità di spicco è la partecipazione di una terza vettura del produttore modenese. Il comitato di selezione del FIA WEC ha dato il via libera alla 499P del team Ferrari – AF Corse, che vedrà al volante il talentuoso Robert Kubica, pronto a difendere i colori del cavallino rampante nella categoria Hypercar.

Il calendario 2024 del WEC si arricchisce di un evento, portando a otto il numero totale dei round. Il prologo avrà luogo a Lusail, in Qatar, il 24 e 25 febbraio, seguito dal primo round stagionale il 2 marzo.

Il circuito qatariota rappresenta una nuova frontiera per l’evento mentre le gare successive si svolgeranno in location iconiche come Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, San Paolo, COTA, Fuji e Bahrain, garantendo un mix di sfide e spettacolo.

In questo scenario, Ferrari si conferma protagonista, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza nel settore automobilistico e sportivo. Con la Ferrari 499P, lo storico marchio di Maranello si lancia in una sfida che promette di essere memorabile, testimoniando il proprio impegno costante nell’innovazione e nella competizione al più alto livello.