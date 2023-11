Ferrari premia i campioni delle serie GT ed Endurance

La stagione 2023 ha visto Ferrari emergere come protagonista indiscussa, conquistando una serie impressionante di 22 titoli in diverse competizioni automobilistiche, sia a livello nazionale che internazionale. Questo trionfo è stato celebrato nella sede di Endurance e Corse Clienti a Fiorano, dove i piloti e i team vincitori hanno ricevuto riconoscimenti per le loro eccezionali prestazioni.

In particolare, il Campionato Italiano Gran Turismo ha testimoniato il dominio della casa automobilistica modenese, con Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca che hanno ottenuto il titolo GT3 Assoluto nella Endurance Cup.

Ferrari: a Fiorano sono stati premiati i campioni delle serie GT ed Endurance

Altri successi importanti sono stati registrati da Luca Demarchi, Sabatino Di Mare e Simone Patrinicola nella GT Cup Pro-Am e dalle squadre Scuderia Baldini e Best Lap nelle rispettive categorie. La Sprint Cup ha visto Vincenzo Scarpetta trionfare nella GT Cup Am.

Ferrari ha dimostrato la sua superiorità anche nel Campionato Italiano Velocità Montagna, con Lucio Peruggini e Vincenzo Cimino che si sono distinti nelle rispettive categorie. Nel Trofeo Italiano Velocità Montagna, Stefano Artuso e Roberto Ragazzi hanno ottenuto riconoscimenti per le loro prestazioni eccezionali.

Oltre ai campionati nazionali, il produttore di Maranello ha raggiunto l’apice del successo anche in competizioni internazionali come l’International GT Open, la Ultimate Cup Series e il GT World Challenge Asia, dove i suoi piloti hanno conquistato titoli prestigiosi.

Particolarmente degno di nota è il successo nella 24 Ore di Le Mans, dove Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno portato alla vittoria la Ferrari 499P n°51 del team Ferrari – AF Corse nella categoria Hypercar. Anche la 24 Ore del Nurburgring ha visto la Ferrari 296 GT3 ottenere riconoscimenti significativi grazie alle eccezionali performance di piloti come David Pittard e Felipe Laser.

Questi trionfi non sono solo una testimonianza dell’eccellenza tecnica e sportiva di Ferrari, ma anche un simbolo dell’incessante ricerca di successo e innovazione che caratterizza il brand di Maranello.