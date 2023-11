Ferrari pronta a conquistare altri titoli nella Ultimate Cup Series

Il Circuito Paul Ricard di Le Castellet, nel sud della Francia, si prepara ad ospitare un evento molto importante nel mondo del motorsport: l’ultima gara della stagione della Ultimate Cup Series. Ferrari si presenta a questo evento con un prestigioso titolo già in tasca: quello della classe Endurance GT, conquistato dal team Visiom. Questo successo, però, non è l’unico traguardo per il produttore modenese, che punta a nuove vittorie.

Il team Visiom, guidato da Jean Bernard Bouvet, David Hallyday e Jean Paul Pagny, ha già dimostrato la sua superiorità assicurandosi il titolo sia nella categoria generale che nella classe UGT3A durante il precedente round a Magny Cours.

Ferrari: questo weekend le sue auto corrono a Le Castellet

La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°1 è un simbolo di potenza e tecnologia avanzata. Inoltre, il team AF Corse, sempre sotto il vessillo del cavallino rampante, parteciperà con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°52, pilotata da Franck, Henri e Simon Dezoteux.

Al fianco di questi campioni, nella classe UGT3B, si schiereranno Karl Pedraza, Philippe Papin e Roland Marchix per XP Racing a bordo della 488 Challenge Evo n°74. Marchix, attualmente secondo in classifica, è ancora in corsa per il titolo, dimostrando la versatilità e la competitività delle vetture del costruttore di Maranello.

Le qualifiche sono previste per domani mentre la gara endurance di quattro ore avrà luogo domenica, promettendo un evento ricco di emozioni e performance elevate.

Nel contesto della Sprint GT, il team SR&R si avvicina alla conquista del titolo nella classe UGT3B. Edoardo Barbolini e Francesco Atzori, al volante della Ferrari 488 Challenge Evo n°33, si contendono la vittoria interna. Inoltre, una seconda Ferrari sarà pilotata da Aramis e Lorenzo Cossu, sempre per lo stesso team.

Altri sfidanti in questa categoria includono il team CMR con la vettura n°73 di Patrick Michellier e Alexis Berthet e le due Ferrari del team Racing Spirit of Leman, guidate rispettivamente da Frédéric Lacore e Alexandre Delaye (n°91) e da Victor Weyrich e Matéo Villagomez (n°10).

Nella classe UGT3A, l’italiano Gabriele Marotta, sotto la licenza monegasca, gareggerà con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse, testimoniando l’internazionalità e la diversità dei piloti che si affidano alle vetture del costruttore modenese.

Le qualifiche sono in fase di svolgimento e saranno seguite da due gare di 25 minuti nel tardo pomeriggio e sera di oggi. La terza prova, di 50 minuti, è invece programmata per domani mattina, aggiungendo ulteriore entusiasmo e aspettativa a questo fine settimana all’insegna della velocità e della passione per le corse.