Abarth torna ad entusiasmare gli appassionati con la 500e alla Milan Games Week

Abarth 500e, la vettura elettrica più sportiva e divertente del mercato, torna a far parlare di sé alla Milan Games Week Cartoomics, l’evento dedicato al mondo dei videogiochi, dei fumetti e dell’intrattenimento che si svolgerà dal a Milano dal 24 al 26 novembre. La 500e sarà esposta nello stand di Abarth, dove i visitatori potranno ammirarne le caratteristiche tecniche e stilistiche, e anche provare l’emozione di guidarla grazie a una postazione di simulazione virtuale.

Alla Milan Games Week Cartoomics Abarth 500e grande protagonista

Abarth 500e è la prima vettura elettrica del marchio dello Scorpione, che coniuga le prestazioni tipiche di Abarth con la sostenibilità e l’innovazione della mobilità elettrica. La 500e ha una potenza di 113,7 kW (155 CV) e una coppia di 235 Nm, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 155 km/h. La batteria da 42 kWh garantisce un’autonomia di 320 km nel ciclo combinato WLTP e di 460 km nel ciclo urbano WLTP. La 500e è dotata di un sistema di ricarica rapida che permette di recuperare l’80% della carica in 35 minuti.

Abarth 500e si distingue anche per il suo design esclusivo, che richiama i tratti distintivi di Abarth e le rende omaggio con dettagli inediti. Il frontale è caratterizzato dalla griglia a nido d’ape con il logo Abarth elettrificato, mentre il posteriore presenta il paraurti con estrattore e il terminale di scarico ovale. La 500e è disponibile in quattro colori: Bianco Gara, Nero Scorpione, Grigio Campovolo e Blu Podio, tutti abbinati al tetto nero. Gli interni sono curati nei minimi particolari, con sedili sportivi in pelle e Alcantara, volante in pelle con comandi integrati, cruscotto digitale da 7 pollici e display touch da 10,25 pollici con il sistema Uconnect 5.

Nello stand Abarth oltre alla Abarth 500e ci saranno anche quattro simulatori che faranno la gioia di tutti gli appassionati di gaming, pronti a sfidarsi sui più celebri circuiti europei. All’interno dello stand, i visitatori potranno assistere alla emozionante finale dell’Abarth Adrenaline Challenge, o farsi foto con il photo booth Abarth. Inoltre, per l’occasione, il marchio dello Scorpione ha avviato, da ottobre, una serie di iniziative sui suoi canali social per coinvolgere la sua fedele community.

La Abarth 500e è la vettura ideale per chi cerca un’esperienza di guida sportiva e divertente, senza rinunciare alla sostenibilità e all’innovazione. Per scoprire tutte le sue qualità, non perdete l’occasione di vederla e provarla alla Milan Games Week Cartoomics, dove Abarth vi aspetta con tante sorprese e novità.