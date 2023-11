Jeep Avenger: il brand lancia una web serie dedicata

Nata più di 80 anni fa in un periodo di grandi sfide, Jeep si è sempre distinta per i suoi valori fondamentali: libertà, avventura, autenticità e passione. Questi principi, che hanno plasmato la sua identità, brillano oggi nella nuova Jeep Avenger, il primo veicolo completamente elettrico del costruttore americano, un connubio perfetto di modernità e eredità.

Presentata al Salone di Parigi, la nuova Avenger fonde design compatto e spazioso con tecnologie all’avanguardia, promuovendo la sostenibilità ambientale senza compromettere le prestazioni. Il SUV elettrico rappresenta l’essenza del marchio di Stellantis, riflettendo i valori fondamentali su cui si basa: Libertà, Avventura, Autenticità e Passione.

Jeep Avenger: il nuovo SUV elettrico riflette i valori su cui si basa il marchio americano

Per enfatizzare queste caratteristiche, il marchio americano ha lanciato una web serie, divisa in quattro episodi di un minuto ciascuno, disponibili su YouTube. Ogni video si concentra su uno dei valori fondamentali del marchio, con protagoniste quattro personalità italiane che condividono le loro esperienze uniche e personali, dimostrando come la Jeep Avenger incarni le aspirazioni di chi sceglie di affidarsi a un SUV del brand.

Il primo episodio ci porta nei cieli con Sandro Beni, alla ricerca del significato della libertà. Come paracadutista, Beni trova una libertà indescrivibile nell’essere in armonia con l’ambiente e sentirsi connesso con la natura, un sentimento che la Jeep Avenger mira a garantire ai suoi proprietari grazie al suo focus ambientale.

Dotata di un motore elettrico da 400V e di una batteria da 54 kWh, la vettura offre elevate prestazioni a emissioni zero. Il brand americano ha equipaggiato il suo primo SUV full electric con un caricatore rapido da 100 kW, permettendo un’autonomia di almeno 30 km con soli 3 minuti di ricarica e dal 20% all’80% in appena 24 minuti.

Il secondo episodio si concentra sull’avventura e si svolge nelle affascinanti montagne delle Gole della Valserra in Umbria, con Szilvia Rados, una donna di 44 anni appassionata di esplorazione. Rados descrive l’avventura come un’emozione paragonabile all’innamoramento, un’esperienza che trova perfetta corrispondenza con la sua Jeep Avenger grazie ai sistemi di navigazione integrati e alle capacità tecniche del veicolo, come il Selec-Terrain e l’Hill Descent Control.

Nel terzo episodio, si parla di autenticità con Umberto Dattola, designer di 53 anni, che offre uno sguardo esclusivo sul suo lavoro e sulla sua dedizione all’eccellenza e al rispetto per la natura. Questo episodio riflette l’impegno del costruttore americano per la qualità, come espresso dal designer dell’Avenger Daniele Calonaci.

L’ultimo episodio ci porta a Roma con Francesca Santamaria, una ballerina contemporanea, e si concentra sulla passione. Attraverso le strade di Roma, Santamaria guida la nuova Avenger, esprimendo la sua passione attraverso la tecnologia del veicolo, che include luce ambientale multicolore, retrocamera con vista drone e assistenza vocale integrata.

La serie ci conduce in un viaggio attraverso i quattro valori fondamentali della Jeep Avenger, mostrando storie reali di persone che contribuiscono ogni giorno allo scopo del marchio, persone che condividono i loro sogni e le loro ambizioni con la casa automobilistica americana.