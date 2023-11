Jeep Avenger e-Hybrid: innovazione e versatilità per il mercato europeo

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid segna un nuovo capitolo nella storia del marchio americano. Si tratta di un veicolo ibrido che si unisce alle versioni completamente elettriche e a combustione interna già esistenti.

Disponibile da questo mese, la nuova Avenger e-Hybrid è il frutto dell’innovativa tecnologia MHEV, promettendo un’esperienza di guida eccezionale con ridotte emissioni di CO2. Eric Laforge, capo di Jeep in Europa, ha messo in luce l’impegno del marchio nell’offrire una gamma di veicoli diversificata, rispecchiando la libertà di scelta dei clienti.

Jeep Avenger e-Hybrid: arriva la nuova versione con motore mild hybrid

Il motore della Jeep Avenger e-Hybrid rappresenta il culmine del progresso tecnologico, garantendo comfort e performance. Il motore ibrido consente un’esperienza di guida fluida, con la possibilità di muoversi in elettrico alle basse velocità grazie al cambio automatico e-DCS6 a 6 marce con propulsore elettrico integrato.

Inoltre, quest’ultimo migliora l’efficienza e il piacere di guida, permettendo di viaggiare con il powertrain a combustione interna spento in determinate situazioni, come la guida urbana a meno di 30 km/h.

La sinergia tra l’unità endotermica da 1.2 litri, la batteria al litio da 48V e il cambio elettrificato a doppia frizione da 6 velocità ottimizza compattezza ed efficienza. La potenza del motore elettrica aggiuntiva migliora la coppia ai bassi regimi e garantisce una partenza silenziosa e reattiva. Inoltre, la tecnologia consente il recupero d’energia in fase di decelerazione e la ricarica automatica tramite frenata rigenerativa, eliminando la necessità di ricarica esterna.

In condizioni di guida tipiche, il motore è stato progettato per un’efficienza ottimale del carburante, con una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 15% rispetto a un motore a combustione interna con cambio automatico. La nuova Avenger e-Hybrid si distingue per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi, con un rilascio quasi istantaneo della coppia del motore elettrico.

Tre allestimenti disponibili

La Jeep Avenger e-Hybrid 2024 include funzionalità all’avanguardia come il tetto apribile Open-Air Sky Roof, i sedili con funzione massaggio e dei materiali in pelle, migliorando notevolmente l’esperienza di guida. Il veicolo presenta anche miglioramenti estetici e interni, con distintivi dedicati e scelte di cluster e-Hybrid da 7 o 10.25 pollici.

Infine, la nuova versione e-Hybrid della Jeep Avenger – recentemente eletta Auto Europa 2024 – è disponibile in diversi allestimenti, tra cui Longitude, Altitude e Summit, ognuno con caratteristiche e dotazioni specifiche. Ci sono anche una ricca gamma di colori e sei modalità di guida, incluse Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand.