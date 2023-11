Online l’ultimo episodio della docu-serie “Lancia. La storia di una rinascita”

Oggi si conclude la docuserie in tre puntate “Lancia. La storia di una rinascita”, un progetto video che ha inteso accompagnare gli spettatori fino al 27 novembre, giorno in cui Lancia festeggia il suo compleanno e che al contempo segna l’inizio della sua nuova era. Nel terzo episodio Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio Lancia, fa da narratore, insieme a due ospiti: Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina e Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus.

Nel terzo episodio della docuserie, Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, dialoga con Luca Fuso, CEO di Cassina e Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus

Il terzo episodio accompagna gli spettatori in un viaggio virtuale attraverso i dettagli delle storiche icone Lancia che hanno ispirato il design futuro. Un viaggio alla scoperta di un design puro e radicale che combina l’eleganza della Flaminia e dell’Aurelia B24 Spider con elementi brutali, come le geometrie delle muscolose Stratos e Delta. Lo stesso binomio si ritrova nella concept car Lancia Pu+Ra HPE, che presenta anch’essa elementi eclettici ispirati alla tradizione italiana dell’interior design, grazie alla collaborazione con Cassina.

Il benessere a bordo è da sempre un elemento centrale per il marchio Lancia, che, nel progettare gli interni delle sue vetture, punta a trasmettere quella sensazione di calda accoglienza tipica delle case italiane. Questo concetto di “home feeling” trasforma l’interpretazione dell’auto, da prodotto puramente prestazionale a prodotto emozionale, modificando il rapporto con la tecnologia interna all’auto per renderlo semplice, intuitivo, ma soprattutto umano.

“La nuova Lancia Ypsilon rappresenta un nuovo linguaggio di design, un design senza tempo, puro e radicale. Il nostro passato è stato una grande fonte di ispirazione per innovare, reinventare lo stile e ridefinire il modo di ‘vivere’ a bordo delle future vetture Lancia. Incarneranno i nostri due valori chiave: “home feeling” e “effortless technology”. Per la prima volta, gli interni di un’auto sono progettati prendendo ispirazione dagli interni di una bella casa italiana, per trasmettere quella sensazione di calda accoglienza, tipica delle case italiane. Un viaggio condiviso con Cassina, eccellenza del “Made in Italy” nel design dell’arredo. E non è tutto, l’interfaccia SALA (Sound Air Light Augmentation) è il risultato di una tecnologia semplice, intuitiva e più umana”, ha affermato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.