Nuova Fiat Topolino: da oggi è ordinabile anche in Germania, il prezzo

La nuova Fiat Topolino può ora essere ordinata in Germania in versione chiusa a due porte o come versione aperta Fiat Topolino Dolcevita. La due posti a trazione elettrica, che rientra nella categoria dei veicoli leggeri elettrici a quattro ruote (L6e), raggiunge una velocità massima di 45 km/h e può essere guidata da giovani con patente AM. La nuova Fiat Topolino offre ai neopatentati dai 15 anni in su un’alternativa comoda e sicura alle due ruote.

In Germania aperti gli ordini per la nuova Fiat Topolino

In occasione del lancio sul mercato, FIAT offre un’offerta di leasing particolarmente interessante: la nuova Fiat Topolino è disponibile in leasing al prezzo mensile di 49 euro. Il prezzo di acquisto è di € 9.890 IVA inclusa. L’intero processo di ordinazione verrà effettuato online. Le informazioni aggiornate sullo stato della consegna sono disponibili anche online.

Con la nuova Fiat Topolino, il marchio italiano prosegue la sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per i centri urbani e accessibile a tutti. Numerosi interessati si sono già iscritti alla newsletter nelle ultime settimane.

La nuova Fiat Topolino ha un design allegro ed è alimentata esclusivamente elettricamente. La batteria da 5,4 kWh consente un’autonomia fino a 75 chilometri. Per la ricarica è sufficiente una normale presa domestica da 220 volt. Il limite di velocità di 45 km/h si adatta alla tendenza attuale di molte città di introdurre un limite di velocità di 30 km/h o, come a Francoforte sul Meno, addirittura di 20 km/h in alcune zone. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la vettura è ideale per i centri urbani: con una lunghezza di soli 2,53 metri, la due posti è decisamente più manovrabile di un’auto convenzionale e sfrutta questo vantaggio anche quando cerca un parcheggio.

Una gamma di modelli chiaramente strutturata è un altro punto di forza della nuova Fiat Topolino. Sono disponibili due varianti di carrozzeria: nella versione chiusa a due porte, oppure con tetto apribile e senza porte come nella versione Dolcevita. Il colore è sempre identico: la vettura si presenta generalmente nel fresco colore Verde Vita. Anche lo speciale design retrò del cerchio e l’estetica degli interni sono gli stessi per entrambe le varianti di carrozzeria.

Ispirato alle popolari piattaforme di e-commerce, il processo di ordinazione della nuova Fiat Topolino è notevolmente semplificato. Con pochi clic gli interessati possono configurare la propria Fiat Topolino personale sulla homepage FIAT, contemporanea con effetti 3D, e anche ordinarla.

Al termine del processo di ordinazione il cliente può decidere la modalità di pagamento: acquisto tramite bonifico bancario o leasing. La Nuova Fiat Topolino può essere consegnata a domicilio (consegna a domicilio entro un raggio di 50 km dal partner di consegna) o presso un partner secondo i desideri del cliente. Per la prima volta FIAT offre il monitoraggio online dello stato degli ordini. I clienti possono verificare lo stato della loro piccola Fiat in qualsiasi momento dall’ordine alla consegna. Verrai inoltre informato tramite email sullo stato di avanzamento dell’ordine.