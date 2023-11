Fiat Topolino elettrizza l’EICMA 2023 

Tra il 7 e il 12 novembre, la fiera di Milano-Rho sarà la sede della 80° edizione dell’EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo, del Motociclo e degli Accessori. La star dello show sarà la Fiat Topolino, il nuovo veicolo a quattro ruote che punta alla sostenibilità, alla gioia e alla Dolce Vita. I visitatori avranno l’occasione di vedere per la prima volta in un grande evento le due versioni disponibili, una coperta e una scoperta, entrambe con le stesse caratteristiche: il colore Verde Vita, il design dei cerchi e lo stile degli interni del quadriciclo elettrico.

Allo stand B58, nel padiglione 18, è stata allestita una scenografia che riproduce un angolo di città, precisamente via Lincoln a Milano, con elementi reali come lampioni e panchine, e una pavimentazione molto simile a quella stradale. In questo contesto sono esposti i due modelli di Fiat Topolino, uno chiuso e uno aperto, per mostrare le qualità di praticità e versatilità che li rendono perfetti per la mobilità in città e nei dintorni. Inoltre, il pubblico può usare uno schermo touch nell’area espositiva, dove c’è un configuratore 3D che permette di vedere il veicolo in ogni suo particolare.

La Fiat Topolino è una vettura compatta (2,53 metri di lunghezza) e agile, che invoglia a viaggiare in relax e sicurezza, grazie anche alla velocità massima di 45 km/h, che si adatta bene ai nuovi limiti di 30 km/h nelle città. Si può scegliere tra due versioni, una scoperta e una coperta, entrambe dotate di una batteria da 5,4 kWh che garantisce fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da fare a casa. La Topolino offre anche un’ottima abitabilità, con due sedili sfalsati; una grande superficie vetrata, che aumenta la sensazione di spazio nell’abitacolo; e, soprattutto, i vani portabagagli ben distribuiti. Uno di questi, situato tra il conducente e il passeggero, può contenere una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

Infatti, sia l’acquisto che la consegna – che potrà essere fatta direttamente a casa dei clienti da gennaio 2024 – sono molto semplici grazie al processo di acquisto digitale più fluido e accessibile mai realizzato da Fiat. Basta andare sul sito dedicato e personalizzare la propria vettura, scegliere la durata del finanziamento e il primo acconto. Dopo aver verificato il riassunto dell’ordine con tutte le informazioni, l’ordine è completo e il cliente può aspettare tranquillamente che la Nuova Fiat Topolino arrivi a casa sua o presso il concessionario più vicino.