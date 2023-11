Opel: VGP Group investe a Rüsselsheim per il progetto “grEEn-campus”

Il progetto “grEEn-campus” di Stellantis presso la sede Opel di Rüsselsheim am Main ha fatto un importante passo avanti. Entro la metà del decennio, Stellantis creerà una sede centrale ecologica e a zero emissioni di CO2: moderna, efficiente, amichevole e urbana. Contestualmente il Gruppo VGP investirà negli spazi rimanenti e svilupperà le prime aree. VGP è un proprietario, operatore e sviluppatore europeo di immobili di alta qualità.

Opel: il Gruppo VGP investirà nel progetto grEEn-campus

Il gruppo VGP investirà nelle cosiddette aree “M”, “K” e “P” sulla Mainzer Straße e sulla Bundesstraße 43 a Rüsselsheim. Questi costituiscono circa i due terzi della superficie offerta. I piani per lo sviluppo delle aree industriali si basano in gran parte sul concetto quadro deciso dal consiglio comunale di Rüsselsheim.

“Questa transazione rappresenta un passo avanti per Stellantis e VGP, con l’obiettivo comune di sviluppare attività sostenibili e innovative nel futuro Parco tecnologico di Rüsselsheim, il cui cuore sarà il green campus”, afferma Xavier Chéreau, responsabile delle risorse umane e della trasformazione di Stellantis. “La riprogettazione dei nostri spazi di lavoro presso Stellantis, guidata dai nostri futuri ‘campus verdi’, sta contribuendo a migliorare il nostro impatto ambientale reinventando al tempo stesso l’esperienza dei nostri dipendenti in loco. In questo modo rispondiamo alle aspettative delle nuove generazioni per il posto di lavoro del futuro. Questo obiettivo fa parte della nostra strategia di trasformazione globale, che condividiamo a tutti i livelli dell’azienda, con i dipendenti e i rappresentanti dei dipendenti”.

“Il nostro progetto green campus ha fatto grandi progressi con questo accordo. Rüsselsheim è la culla del marchio Opel. Qui verrà costruita la nuova sede globale di Opel, parallelamente alla sede centrale di Stellantis in Germania. Ne siamo molto soddisfatti e continueremo a lavorare costantemente per attuare i nostri ambiziosi piani di neutralità climatica”, afferma Florian Huettl, vicepresidente esecutivo e CEO di Opel di Stellantis.

Jan Van Geet, CEO di VGP, commenta l’acquisto dello spazio: “Siamo molto lieti di poter investire in questi spazi a Rüsselsheim e vorremmo ringraziare tutti i soggetti coinvolti per la loro fiducia. Siamo orgogliosi di essere un partner affidabile per la città. “In stretta collaborazione con i responsabili della città di Rüsselsheim e Opel, stiamo sviluppando un futuro dinamico per questa zona industriale che promuove sia il successo economico che la tutela dell’ambiente”.

Le parti hanno concordato di non rivelare il possibile prezzo di acquisto dello spazio. La decisione sulle aree aggiuntive offerte da Stellantis verrà presa in un secondo momento. Alla base c’è il desiderio dell’azienda di ridurre la propria impronta di carbonio, che a sua volta rientra nell’ambizioso obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di CO 2 entro il 2038. Nei prossimi mesi continueranno le discussioni costruttive con la città sull’ulteriore sviluppo dell’area.

Il nuovo “green campus” in Germania darà un contributo decisivo alla riduzione di CO 2 dell’impronta immobiliare di Stellantis. Rüsselsheim è la terza sede Stellantis nella prima fase di questo programma globale, insieme a Poissy (Francia) e Mirafiori (Italia).