Stellantis amplia la politica di risarcimento per i motori PureTech 1.0 e 1.2

Dal 7 maggio 2025, Stellantis ha ufficialmente esteso la propria politica di risarcimento per i consumatori europei che hanno affrontato spese legate a problemi tecnici nei motori PureTech 1.0 e 1.2, noti anche come motori EB. La nuova piattaforma online (disponibile su stellantis-support.com) permette una gestione più rapida, trasparente e digitale dei reclami.

I motori coinvolti, utilizzati in modelli Citroën, Peugeot, DS Automobiles, Opel e Vauxhall, sono stati al centro di lamentele da parte di automobilisti che hanno riscontrato un consumo eccessivo di olio o un degrado prematuro della cinghia di distribuzione.

Quali spese sono coperte dal risarcimento Stellantis?

La politica di compensazione riguarda riparazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024. I clienti potranno ottenere il rimborso dei costi sostenuti in base a specifici criteri:

Interventi eseguiti da professionisti qualificati

Diagnosi e riparazioni svolte presso la rete ufficiale Stellantis

Rispetto del piano di manutenzione previsto dal costruttore

Estensione della garanzia fino a 10 anni e 180.000 km

Oltre alla piattaforma di risarcimento, Stellantis ha introdotto un’estensione di garanzia straordinaria per i motori PureTech delle generazioni precedenti. La nuova garanzia copre il 100% dei costi di parti e manodopera, fino a 10 anni o 180.000 chilometri, in presenza dei requisiti richiesti.

Questa iniziativa si accompagna all’introduzione del certificato Check+, un documento di qualità riservato ai veicoli usati che abbiano effettuato regolarmente manutenzioni e controlli (tra cui quello della cinghia), venduti tramite Spoticar o la rete ufficiale.

PureTech: motori rinnovati con il 70% di componenti nuovi

Lanciata nel 2012, la famiglia di motori PureTech ha ottenuto successo per l’equilibrio tra prestazioni e consumi contenuti. Tuttavia, alcune serie hanno presentato problemi tecnici. Per rispondere a queste criticità, Stellantis ha completamente ripensato l’architettura dei nuovi motori, che ora integrano oltre il 70% di componenti aggiornati.

Grazie a test di lunga durata e a severi controlli di qualità, i nuovi PureTech garantiscono oggi maggiore affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle aspettative dei clienti moderni e ai requisiti ambientali più stringenti.

Come accedere alla piattaforma e presentare una richiesta

La piattaforma online è in fase di apertura progressiva in tutta Europa, dopo un primo test avviato in Francia e Spagna. Gli utenti possono:

Accedere a stellantis-support.com Selezionare il brand del proprio veicolo Caricare la documentazione richiesta Attendere la valutazione rapida della pratica da parte di Stellantis

Un impegno concreto verso i clienti

Con questa iniziativa, Stellantis dimostra un chiaro impegno verso la trasparenza, la responsabilità e la soddisfazione del cliente. Attraverso risarcimenti concreti, estensione delle garanzie e miglioramenti tecnici, il Gruppo conferma il proprio ruolo attivo nel garantire qualità e affidabilità nel lungo termine.