Stellantis: l’hub del riciclo di Mirafiori sarà operativo in autunno

È in arrivo un’importante novità per l’industria automobilistica: l’hub Stellantis del riciclo a Mirafiori sarà operativo dopo l’estate. La notizia è stata annunciata da Adriano Fabrizi – responsabile dell’innovativo hub Mirafiori del gruppo italo-francese – attraverso un video su Askanews, anche se la notizia è emersa per la prima volta ad aprile.

Lo scopo principale di questo nuovo hub è quello di promuovere la rigenerazione dei componenti delle auto, garantendogli così maggiore durata. Questa strategia permetterà di ridurre notevolmente il consumo di energia e di materie prime, favorendo la produzione di ricambi sostenibili.

Stellantis: l’innovativo hub dedicato al riciclo sarà attivato dopo l’estate

Mirafiori Sud diventerà la casa di questo hub del riciclo, essendo stato selezionato un’area inutilizzata di 55.000 m² per accogliere le attività del progetto SUSTAINera, iniziato nell’ottobre 2022. L’hub diventerà un punto focale per i componenti riciclati provenienti dalla rete di assistenza di Stellantis, che verranno esaminati e rigenerati, con una particolare attenzione iniziale ai motori e ai cambi.

L’hub Mirafiori disporrà anche di un settore dedicato al ricondizionamento delle batterie e un’area riservata al restauro delle vetture usate del gruppo automobilistico. Il piano prevede inoltre il recupero dei componenti di veicoli a fine vita, contribuendo a una maggiore disponibilità di pezzi di ricambio usati e puntando a raggiungere l’obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2038, come previsto dal piano Dare Forward 2030 del gruppo automobilistico.

Il progetto SUSTAINera ha iniziato la selezione del personale già nel mese di aprile, creando un team dedicato composto da esperti nei processi produttivi degli stabilimenti italiani, e in particolare di Mirafiori.

Scelte già le prime 200 persone tra il team italiano del gruppo

Le prime 200 risorse sono state individuate tra il personale Stellantis in Italia, coinvolgendoli in attività produttive e gestionali. È previsto un incremento della forza lavoro in linea con l’aumento della produzione dell’hub.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha precedentemente delineato le tre attività chiave dell’hub, che implementeranno la strategia delle 4R: Rigenerare, Riparare, Riutilizzare e Riciclare. Queste attività permetteranno il ricondizionamento dei veicoli e la reimmissione di questi sul mercato dell’usato, offrendo alternative vantaggiose agli automobilisti e nuove opportunità di business per l’azienda.

Insomma, l’hub Stellantis a Mirafiori rappresenta un’iniziativa importante per l’ambiente e per i consumatori.