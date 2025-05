Corsa si conferma anche ad aprile la supermini più venduta nel Regno Unito

Corsa è la city car più venduta nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Vauxhall ha venduto 2.376 Corsa ad aprile, posizionandosi al primo posto nel suo segmento per vendite da inizio anno, con 13.852 unità vendute nel 2025.

La popolarità di Corsa e Mokka posiziona Vauxhall come marchio leader per le vendite nel segmento B combinato

Vauxhall ha conquistato il primo posto anche nelle classifiche di vendita relative al segmento B combinato, risultato ottenuto grazie alla costante e crescente popolarità di due modelli chiave: la Corsa e la Mokka. Complessivamente, nel corso del 2025, sono state vendute 22.487 unità, un dato che sottolinea la forte domanda e l’apprezzamento continuo da parte dei clienti. La versione elettrica della Corsa, in particolare, si è distinta come la seconda city car elettrica più venduta nel 2025, confermando l’efficacia della strategia di elettrificazione del marchio e l’interesse sempre più alto del pubblico verso le soluzioni di mobilità sostenibile offerte da Vauxhall.

Eurig Druce, Amministratore Delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “In Vauxhall, la nostra leadership nel mercato elettrico e mainstream del Regno Unito riflette il nostro impegno nel soddisfare le esigenze di ogni automobilista. Il posizionamento di Corsa come la citycar preferita dagli automobilisti sottolinea la forza della nostra offerta. Con opzioni di veicoli elettrici su tutta la nostra gamma e iniziative come la campagna Electric Streets of Britain, ci impegniamo ad accelerare il percorso del Regno Unito verso un futuro elettrico”. Vauxhall offre una versione completamente elettrica di ogni modello di auto e furgone della sua gamma.