Nuova Jeep Grand Cherokee: confermato il suo arrivo nel 2028

Jeep ha in programma di rinnovare la sua gamma di veicoli elettrici con l’introduzione di numerosi modelli. Tra questi anche la nuova Jeep Grand Cherokee, prevista per il 2028. Il popolare SUV avrà sia una versione a combustione interna che una completamente elettrica, seguendo la strategia di elettrificazione del gruppo Stellantis.

Il 2028 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Jeep Grand Cherokee

La nuova Jeep Grand Cherokee sarà basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. La Grand Cherokee elettrica dovrebbe avere una carrozzeria elegante e aerodinamica, con linee pulite e proporzioni armoniose. Il frontale sarà caratterizzato da una calandra chiusa e da fari a LED nello stile delle ultime novità lanciate sul mercato dalla casa automobilistica americana.

La nuova Jeep Grand Cherokee continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Detroit come l’attuale versione. Questa sarà una delle numerose novità attese per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. Segnaliamo infatti che anche la Jeep Wrangler sarà sostituita da una versione completamente elettrica. E’ atteso il debutto anche delle nuove Jeep Renegade e Compass oltre che dal fuoristrada elettrico Jeep Recon e dal SUV di lusso Wagoneer S il cui nome definitivo non è stato ancora annunciato.

Sicuramente nei prossimi mesi avremo maggiori informazioni su quelle che saranno le caratteristiche della nuova Jeep Grand Cherokee che sicuramente continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Jeep e che molto probabilmente sarà commercializzata in versione elettrica anche in Europa.

Nuova Jeep Grand Cherokee

“Spinti dal successo della nostra linea 4xe elettrificata in Nord America ed Europa, stiamo progettando e sviluppando i SUV Jeep più capaci e durevoli fino ad oggi, per diventare il primo marchio di SUV a emissioni zero”, ha affermato Christian Meunier, CEO di Jeep, sottolineando che il passaggio all’auto elettrica non significherà una rinuncia alla filosofia e ai valori del marchio.