Ram Truck: per il nono anno di fila è veicolo ufficiale della 97a parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s

Il marchio Ram Truck dà il via a una tradizione natalizia unica nel suo genere come veicolo ufficiale della Macy’s Thanksgiving Day Parade per il nono anno consecutivo. Lavorando a stretto contatto con il team di Macy’s e la città di New York, Ram sta contribuendo a mantenere viva la tradizione natalizia poiché più di 20 pickup trasporteranno tutti i carri allegorici, portando gioia nei cuori dei newyorkesi e di milioni di persone in tutta la nazione.

I veicoli di Ram Truck traineranno tutti i carri della parata per il nono anno consecutivo

Inoltre, Ram sarà in pieno spirito natalizio poiché tre veicoli saranno completamente imballati per completare i disegni dei carri delle Tartarughe Ninja, di Willy Wonka e della Fabbrica di Cioccolato e, cosa più importante, un pickup Ram appositamente addobbato trasporterà la star del festival, Babbo Natale. Ram non solo aiuterà a trasportare i carri lungo il percorso della parata, ma aiuterà anche a spostare altri materiali della parata necessari per produrre la celebrazione annuale, dai contenitori degli attrezzi ai costumi e molto altro, in vista dell’inizio della processione sul Giorno del Ringraziamento.

Il marchio Ram Truck ha fornito alla parata di Macy’s più di 70 pickup e furgoni commerciali Ram ProMaster, molti dei quali vengono utilizzati per funzioni dietro le quinte che precedono l’inizio della parata che verrà trasmessa a livello nazionale negli USA su NBC-TV, giovedì 23 novembre 2023, dalle 8:30 a mezzogiorno.

“È un privilegio per il marchio Ram Truck essere il veicolo ufficiale di una delle occasioni più celebri d’America”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram di Stellantis. “I nostri modelli Ram sono costruiti per servire tutti i nostri clienti ovunque, e siamo onorati di essere solo una piccola parte della magia che avviene durante la parata del Ringraziamento di Macy mentre la nostra gamma completa di veicoli pluripremiati trascina questi carri lungo le strade di Manhattan.”