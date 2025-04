Ram: attesi 25 lanci nei prossimi 18 mesi, a partire da giugno

Grande fermento in casa Ram. Il marchio statunitense della galassia Stellantis, nato nel 2009 da uno scorporo in seno al gruppo Chrysler, si appresta a vivere un periodo di notevole vivacità produttiva. Tim Kuniskis, ex capo di Dodge ora alla guida dell’azienda statunitense specializzata nella produzione di pick-up e veicoli commerciali, anticipa i passaggi di un approccio strategico molto dinamico, per guadagnare numeri di mercato più importanti.

Il manager conferma ben 25 lanci, tra nuovi modelli ed altro, nei prossimi 18 mesi. Si profila un ruolino di marcia molto intenso, che conferma la fiducia sull’appetibilità futura del marchio nel cuore della clientela. Sotto la nuova gestione, quindi, la casa di Auburn Hills punta ad essere più vitale che mai, per innestare la marcia giusta e lanciarsi verso successi di mercato importanti.

Al momento non si hanno molte notizie sulle novità in serbo. Si sa per certo che uno dei modelli più significativi, sul piano commerciale e strategico, fra quelli di nuovo lancio, sarà un pick-up di medie dimensioni destinato, almeno inizialmente, alla piazza degli Stati Uniti. Recenti indiscrezioni suggeriscono pure che una nuova versione del 1500 TRX sia in lavorazione.

L’anno e mezzo vigoroso ormai all’orizzonte sembra dare una svolta rispetto al periodo sonnecchiante vissuto da Ram negli ultimi tempi. Il primo debutto, dei 25 previsti nei prossimi 18 mesi, è atteso per l’8 giugno, segnando l’avvio dell’era gestionale di Tim Kuniskis, che intende aprire un nuovo importante capitolo per l’azienda a lui affidata. Sarà un capitolo coraggioso, dove il rispetto della tradizione si coniugherà alla proiezione verso il futuro, per aderire ai nuovi ritrovati tecnologici e ai nuovi bisogni dell’utenza.

Il pick-up di medie dimensioni al quale abbiamo fatto riferimento in precedenza, destinato al mercato statunitense, è in lavorazione da diverso tempo, quindi non è stato sviluppato sotto la sua gestione, come altri della serie ora destinata a prendere forma. Il nuovo manager, però, ha infuso un’accelerazione al processo creativo, alimentandolo con altre proposte, destinate ad allargare ulteriormente il ventaglio aziendale negli anni futuri. Come ben sapete, il ciclo di nascita di un’auto è lungo e richiede una tempistica non troppo comprimibile, quindi è possibile un intreccio temporale fra i cicli amministrativi.

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, riprese dai colleghi di carscoops, il pick-up di medie dimensioni prima menzionato, destinato a diventare cruciale, potrebbe essere basato su una delle piattaforme monoscocca di Stellantis. Per la sua produzione dovrebbe essere scelto lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere, in Illinois. Al momento, comunque, si tratta soltanto di un’ipotesi, non essendoci alcuna conferma ufficiale in tal senso. L’auspicio è che le cose vadano per il verso giusto, dando anche ossigeno alla forza lavoro, dopo i recenti tagli di organico connessi alle cessazione dalla vita commerciale del modello 1.500 Classic.

Per quanto riguarda le altre auto a firma Ram destinate a finire nel listino del marchio, non si hanno al momento notizie chiare e definite. Fra le nuove versioni, alcune di queste dovrebbero avere i motori Hemi V8 da 5.7 litri e 6.4 litri di cilindrata, tornati prepotentemente alla ribalta. Si vocifera di un 1500 TRX di seconda generazione, con un cuore sovralimentato di questa specie, capace di spingersi oltre i 702 cavalli di potenza massima e gli 880 Nm di coppia di quello dello step precedente. Anche qui nessuna conferma. Ci toccherà attendere per capire quali saranno le novità annunciate dal management per i prossimi 18 mesi.

Fonte | Carscoops