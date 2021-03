Ram ProMaster Rapid: debutta in Messico il model year 2021

Ram ha annunciato nelle scorse ore in Messico l’arrivo del model year 2021 del Ram ProMaster Rapid. Si tratta di un furgoncino appartenente alla gamma di veicoli commerciali della casa automobilistica statunitense ed è diventato sinonimo di funzionalità e praticità nel mercato messicano in uno dei segmenti in più rapida crescita dell’industria automobilistica del paese negli ultimi anni.

Il ProMaster Rapid è stato ideato per fornire soluzioni in ambito cittadino per la consegna e la distribuzione di merci in strade strette, parcheggi stretti e condizioni di traffico intenso. A livello estetico, il veicolo è stato progettato per fornire soluzioni aziendali senza rinunciare a sicurezza, praticità, maneggevolezza e capacità.

Ram ProMaster Rapid: annunciato in Messico il model year 2021

Il Ram ProMaster Rapid 2021 è dotato di griglia e parafango testurizzati nella parte anteriore mentre in quella posteriore troviamo luci dal design intelligente grazie all’estensione laterale, garantendo visibilità laterale e posteriore in tutte le condizioni. Ai lati è presente uno spazio pubblicitario personalizzabile in modo che ogni utente possa presentare i propri servizi e prodotti.

Non mancano delle modanature laterali per carichi pesanti che proteggono le aree soggette a maggiore usura e danni al corpo. Esternamente troviamo dei cerchi in acciaio da 14” con coprimozzi.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il ProMaster Rapid 2021 è stato progettato per assistere al meglio le aziende. Troviamo sedili in tessuto dal design ergonomico facili da lavare, chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, vano portaoggetti chiudibile tramite chiave, vano portaoggetti nel tendalino (ideale per riporre piccoli oggetti), predisposizione radio con due altoparlanti laterali e due tweeter, antenna di ricezione radio AM/FM, aria condizionata e ruota di scorta.

Grazie alla sua capacità di carico e volume, il Ram ProMaster Rapid 2021 offre una grande versatilità per il trasporto di diverse merci. In particolare, il furgoncino propone fino a 650 kg di capacità di carico e fino a 3100 litri di volume. Inoltre, sul tetto dell’abitacolo è presente uno spazio di carico fino a 10 kg.

Le dimensioni interne del veicolo sono perfettamente calcolate in modo che possa adattarsi ad oggetti con dimensioni standard di un pallet. Inoltre, troviamo sei ganci di fissaggio nel bagagliaio. Le porte presentano un design dalla grande versatilità, permettendo così alla vettura di poter essere facilmente adattata in piccoli spazi. Questi dispongono di maniglie ergonomiche che possono essere aperte fino a 180°.

Il Ram ProMaster Rapid dispone poi di sospensioni anteriori McPherson e posteriori ad assale rigido. Sotto il cofano c’è un motore Evo da 1.4 litri con potenza di 83 CV e 119 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione manuale a 5 rapporti. A livello di sicurezza, il furgoncino propone di serie airbag frontali per guidatore e passeggero, ABS con EBD e altro ancora. Infine, il Ram ProMaster Rapid 2021 è disponibile nel mercato messicano ad un prezzo di 266.900 pesos (10.998 euro).

