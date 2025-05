Record di autonomia sulle Alpi: Leapmotor T03 percorre oltre 400 chilometri con una sola carica

Cosa succede quando ci si affida a un’auto elettrica economica proveniente dalla Cina per completare un impegnativo tour delle Alpi? Nel caso della Leapmotor T03, questo porta a un nuovo parametro di riferimento in termini di efficienza in Svizzera: in un percorso cosiddetto “hypermiling”, l’auto elettrica compatta ha percorso 406,6 chilometri con una sola carica della batteria, con un dislivello di oltre 3.600 metri. Ciò corrisponde a un aumento dell’autonomia del 53 percento rispetto al valore WLTP ufficiale (265 km) e supera addirittura l’autonomia urbana prevista di 395 km.

Leapmotor T03 supera di oltre il 50 percento l’autonomia WLTP ufficiale

Il 22 aprile 2025, il Leapmotor T03 ha iniziato il suo grande giro a Sihlbrugg (ZG). Il percorso lo ha portato attraverso sette città svizzere, tra cui Baden, Soletta, Lucerna e Svitto, e attraverso diversi passi alpini come l’Oberer Hauenstein (734 m), il Grosshöchstetten (771 m), il passo del Brünig (1.008 m) e il Biberegg/Schnabelsberg (950 m). Con uno stile di guida predittivo, aria condizionata spenta e una pressione degli pneumatici di 2,8 bar, il consumo è stato ridotto a ben 8,76 kWh/100 km , un valore notevolmente inferiore ai 16,3 kWh/100 km riportati nella procedura di test ufficiale WLTP, incluse le perdite di carica.

Mentre molti veicoli elettrici raggiungono a malapena i valori WLTP nell’uso quotidiano, la T03 dimostra cosa è possibile realizzare con una tecnologia automobilistica intelligente, un packaging efficiente e un sistema di propulsione ben studiato. Le condizioni di guida erano realistiche: tempo asciutto, temperature tra 8°C e 19°C, volume di traffico normale, luci diurne e notturne accese e sistema di navigazione attivo. Il risultato: una distanza complessiva di 406,6 chilometri, documentata con statistiche dettagliate sui consumi e una carica residua dell’1%.

Leapmotor T03 è disponibile in Svizzera a partire da CHF 16.990. Con questo rapporto qualità-prezzo, il modello si posiziona non solo come veicolo base, ma come una seria alternativa nel traffico urbano ed extraurbano. Il viaggio attraverso l’impegnativo profilo alpino dimostra che l’efficienza non è solo una questione di prezzo, ma di concetto.

“Il chilometro di autonomia di questo viaggio è costato meno di 42 centesimi: è il nuovo record svizzero”, afferma Patrick von Bachellé, responsabile di Leapmotor Svizzera. “Con questa trazione da record, la nostra T03 sottolinea che la mobilità elettrica quotidiana non deve essere costosa.”

Con modelli come Leapmotor T03, la casa cinese sta creando un precedente per una nuova generazione di veicoli elettrici: accessibili, efficienti e sorprendentemente potenti. Mentre molti produttori puntano su autonomie sempre maggiori con batterie sempre più grandi, il brand di Stellantis dimostra che l’autonomia è anche una questione di efficienza e non solo di capacità. La T03 non è una show car, bensì un veicolo di produzione, pronto per le strade svizzere.