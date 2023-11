Quando Fiat Topolino incontra Topolino accade la magia

FIAT celebra i 100 anni della Disney con un dono esclusivo, realizzando 5 versioni a tema della nuova Fiat Topolino dedicate a Topolino. I cinque modelli unici di Topolino sono stati svelati presso Casa 500, al quarto piano della prestigiosa istituzione d’arte “Pinacoteca Agnelli” dove è possibile vivere un viaggio nell’arte e nel tempo in occasione del centenario della Disney e del 95 esimo anniversario di Topolino, e anche il centenario del Lingotto.

Un tributo FIAT al centenario Disney: cinque Fiat Topolino uniche

Per festeggiare la suggestiva alleanza non è stato sufficiente un tradizionale evento automobilistico: è nato un progetto che ha coinvolto due team di Design con competenze diverse che si sono divertiti insieme per realizzare qualcosa di magico per conquistare il cuore delle persone trasformando “il Topo” in una Musa. Queste uniche Fiat Topolino rappresentano un viaggio nel tempo e nell’arte: dal tempo in cui nacquero entrambe le Topolino, ad oggi. Con l’obiettivo di creare qualcosa di iconico che potesse unire due star.

Per festeggiare ancora di più Topolino e la Fiat Topolino, nella rampa Nord del Lingotto sarà esposta una mostra di questi 5 pezzi unici, in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. I visitatori del centro potranno camminare lungo la rampa e ammirare i 5 esemplari unici di Fiat Topolino mentre raggiungono La Pista 500. Un bellissimo connubio all’insegna della creatività e della cultura popolare.

Il Centro Stile FIAT ha donato alle quattro Fiat Topolino una seconda pelle, una pelle che le fa esprimere ogni aspetto del mondo Topolino, inoltre, la quinta è stata progettata con la speciale collaborazione dell’artista Disney Cavazzano. Oltre al disegno celebrativo di Cavazzano, le altre quattro Topolino – opere d’arte – sono ispirate a un ambiente e un movimento artistico diversi per ognuna di esse. Questi stati d’animo sono basati su quattro temi: storico, moderno, street e astratto.

Il racconto inizia dal tema storico a cui la Fiat Topolino fa riferimento. È letteralmente ispirato alla grafica del primo cortometraggio Disney “Steamboat Willie”, amatissimo dal pubblico, che non solo portò l’innovazione rivoluzionaria del suono sincronizzato nel mondo dell’animazione ma fu anche esposto al MoMA di New York.

La Fiat Topolino, ispirata all’arte moderna, presenta una texture con le iniziali di Topolino come una seconda pelle per trasmettere una sensazione di energia positiva, celebrando la visione lungimirante condivisa in modo vivace, colorato e ottimista da FIAT e Disney: entrambi i marchi raggiungono uno status iconico nell’arte e nella cultura moderna. La livrea astratta è un tributo a un altro aspetto della creatività Disney e al modo in cui rinnova gli stilemi classici attraverso tocchi grafici e simboli astratti. Regalando alle cose un impatto visivo molto forte, ma anche una sensazione di eleganza.

Infine, la versione street contiene riferimenti ai graffiti che rendono omaggio a Topolino con un tocco urbano, promuovendo allo stesso tempo la gioiosa mobilità urbana che ha ispirato l’ultima opera d’arte. Le celebrazioni del centenario della Disney e del Lingotto sono state un impegno congiunto per onorare due figure iconiche: entrambe piccole di statura ma di grande fascino, onorate attraverso la creazione di cinque esemplari unici, che rappresentano un regalo di compleanno per la Disney, incentrati sulla magia atmosfera che circonda due icone che hanno scritto la storia nel loro settore, facendo sognare nel nome di “Topolino”.