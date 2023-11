Nuova Alfa Romeo GT: c’è chi la immagina così

Nuova Alfa Romeo GT è un render pubblicato sui social nelle scorse ore dal designer e creatore digitale Mirko del Prete conosciuto anche con il nome di MDP Automotive. Si tratta di una futura ipotetica nuova generazione della celebre Gran Turismo prodotta dalla casa automobilistica del Biscione tra il 2003 e il 2010. Ricordiciamo che il numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato nei mesi scorsi ha detto che il passaggio alla mobilità elettrica potrebbe favorire una maggiore varietà di carrozzerie nella gamma dello storico marchio milanese che dunque non punterà solo su crossover e SUV come si era pensato fino a qualche anno fa.

Nuova Alfa Romeo GT: MDP Automotive ha immaginato così il design di una futura versione del celebre modello

Dunque anche il possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo GT o comunque di una vettura di questo tipo non sarebbe una sorpresa in futuro. Ricordiamo che nei prossimi anni la casa milanese lancerà un nuovo SUV compatto, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e due auto di segmento E. Una di queste due auto sarà proprio una berlina coupè anche se ovviamente di lunghezza maggiore rispetto a questa ipoteitica GT che immaginiamo avrebbe dimensioni simili a quelle del suo celebre antenato con una lunghezza non superiore ai 4,5 metri.

Ricordiamo che Imparato ha anche ipotizzato il ritorno di una berlina compatta nella gamma del Biscione. Si tratterebbe di una sorta di erede di Giulietta ma con uno stile più sportivo e coupeggiante. Qualcuno parlava di una nuova Alfetta ma non possiamo nemmeno escludere il ritorno di una nuova Alfa Romeo GT. Vedremo dunque nei prossimi anni cosa avrà in serbo la casa automobilistica italiana di Stellantis a proposito di ciò.

Ovviamente una nuova Alfa Romeo GT nascerebbe su piattaforma STLA Medium e sarebbe solo elettrica, dato che il brand premium di Stellantis ha deciso che dal 2025 porterà sul mercato solo auto a zero emissioni. Dal 2027 tutte le auto vendute saranno solo elettriche. Non a caso si parla anche del possibile arrivo di una versione elettrica del SUV Tonale al momento sprovvisto.