Nuova Alfa Romeo Giulietta 2028: il suo ritorno sempre più probabile

La nuova Alfa Romeo Giulietta è uno dei modelli più attesi dagli appassionati del marchio italiano, specie da quando il CEO del Biscione Imparato non ha escluso il suo ritorno in una recente intervista, Tuttavia occorre ripetere che al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo arrivo. Tuttavia, alcuni designer hanno provato a immaginare come potrebbe essere la nuova generazione della compatta sportiva, realizzando dei render interessanti.

Uno di questi è il progetto di Kleber Silva [KDesign AG], che ha pubblicato su Instagram alcune immagini di una possibile nuova Alfa Romeo Giulietta. Il render si basa sullo stile della nuova Alfa Romeo Tonale, il SUV lanciato nel 2022. La nuova versione di Giulietta riprende quindi alcuni elementi distintivi della Tonale, come la calandra a scudetto, i fari a LED, le prese d’aria laterali e il tetto spiovente. L’ipotetica futura vettura del Biscione si differenzia però per le dimensioni più contenute, le linee più filanti e la coda più corta.

La nuova Alfa Romeo Giulietta che secondo alcuni potrebbe anche chiamarsi nuova Alfetta se si farà sarà una berlina lunga poco meno di 4,5 metri che nascerebbe su piattaforma STLA Medium e sarebbe dunque solo elettrica con autonomia che arriverebbe fino a 700 km. La vettura avrebbe quasi sicuramente una versione top di gamma Quadrifoglio ad alte prestazioni.

Nuova Alfa Romeo Giulietta dunque potrebbe essere una delle future sorprese relative alla gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo comunque, sempre che avverrà realmente, non sarà prima del 2028. Prima però Alfa Romeo dovrà lanciare altri modelli a cominciare dal SUV compatto atteso il prossimo anno il cui nome ufficiale sarà svelato nel corso del prossimo mese di dicembre. Poi arriveranno anche due modelli di segmento D e cioè le eredi di Giulia e Stelvio e due segmento E una berlina coupé e un grande SUV. Questi ultimi due modelli avranno il compito di conquistare gli Stati Uniti e la Cina. Vedremo dunque se ci sarà davvero spazio quindi per una nuova Alfa Romeo Giulietta.