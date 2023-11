Alfa Romeo Junior sarà il nome della prossima auto del Biscione?

Secondo indiscrezioni delle ultime ore il futuro SUV compatto che la casa automobilistica del Biscione lancerà sul mercato nel corso della prima metà del prossimo anno si potrebbe chiamare Alfa Romeo Junior. Per il momento si tratta di voci ma ormai non dovrebbe mancare molto all’ufficializzazione del nome che come anticipato nelle scorse settimane dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di dicembre. Dunque si tratta ormai di settimane se non addirittura di giorni prima di sapere con certezza come si chiamerà la futura entry level della casa automobilistica milanese che fa parte del gruppo Stellantis.

Alfa Romeo Junior: sarà questo il nome del futuro SUV compatto che il Biscione svelerà nel corso della prima metà del prossimo anno?

Alfa Romeo Junior di cui qui vi mostriamo uno dei più recenti render apparsi sul web negli ultimi tempi sarà un SUV compatto lungo circa 4,2 metri che verrà prodotto su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia insieme alle nuove Fiat 600 e Jeep Avenger. Questa sarà anche la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica con 400 km di autonomia e potenza di 156 cavalli. Il SUV compatto del Biscione presenterà un caratteristico design spigoloso per l’iconica griglia dello Scudetto, con l’emblema di Alfa Romeo posizionato sul cofano, che ricorderà quello della recente supercar Alfa Romeo 33 Stradale. Inoltre, le dimensioni relativamente ridotte della griglia consentiranno il posizionamento di una targa montata centralmente sotto le prese d’aria in stile Giulia.

Alfa Romeo ha ufficialmente confermato il B-SUV come primo passo verso la completa elettrificazione. Tuttavia, le foto trapelate suggeriscono che offrirà anche una versione con motore a combustione interna (ICE). È probabile che la variante alimentata da ICE incorpori una qualche forma di elettrificazione per migliorare l’efficienza, ridurre le emissioni e aumentare la potenza. Un’opzione adatta potrebbe essere l’unità ibrida leggera da 1,2 litri turbo utilizzata nella Fiat 600 Hybrid. Vedremo dunque a proposito di questo atteso modello che forse si chiamerà Alfa Romeo Junior quali altre novità emergeranno nei prossimi giorni.