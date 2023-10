Fiat 600: inaugurato museo in Argentina che omaggia la sua storia

Venerdì 13 ottobre Stellantis Argentina ha accompagnato il Comune di 3 de Febrero nella presentazione del Museo Fitito. Uno spazio commemorativo che onora le oltre 297 mila unità prodotte nella vecchia fabbrica Fiat nella città di Caseros e che presenta immagini dello stabilimento, lettere, documenti e diverse versioni del veicolo che ha mobilitato più di una generazione di argentini. In mostra anche pubblicità dell’epoca, abbigliamento operaio e pezzi meccanici donati da appassionati e collezionisti. Inoltre, dispone di un settore commemorativo affinché ogni ammiratore possa lasciare il proprio ricordo legato alla Fiat 600 e di un simulatore che percorre diversi luoghi a bordo dell’iconico veicolo.

Fiat 600: l’emblematica automobile prodotta in Argentina ha ora uno spazio dedicato

A complemento di questa presentazione, il Museo ospiterà il 5 novembre il Fitito Festival, un evento che riunirà centinaia di esemplari della Fiat 600. Si inizierà all’Autodromo cittadino e si concluderà al Parco giochi municipale di Caseros, a pochi isolati dalla fabbrica. da dove provengono tutte le unità prodotte nel paese. Giorni e orari di visita per il grande pubblico verranno comunicati prossimamente.

Gli inizi degli anni ’60 in Argentina furono segnati da forti contrasti che si verificarono tra luci e ombre. Mentre il Paese si avviava verso l’autosufficienza petrolifera, uno dei pilastri della strategia di sviluppo del presidente Arturo Frondizi, che puntava anche sulla promozione dell’industria siderurgica, petrolchimica, del settore della pasta di legno e dell’industria automobilistica, integrata dallo stanziamento di un fondo fondamentale ruolo svolto dal capitale straniero nell’incentivare gli investimenti in queste attività, i conflitti interni che hanno eroso le basi di sostegno dell’amministrazione per lo sviluppo non sono cessati.

Nonostante ciò, il governo Frondizi riuscì a gettare le basi per un nuovo ciclo di sviluppo dell’industria automobilistica nel Paese. Nella priorità posta nel dare impulso ad un settore dal forte potere moltiplicatore e in seguito alla sanzione del decreto 3693/59, denominato “Regime per la promozione dell’industria automobilistica”, la Fiat ha definito la costruzione di uno stabilimento a Buenos Aires cittadina di Caseros dedita al core business d’origine: la produzione automobilistica. Nello specifico, l’8 aprile 1960, uscì dalla linea di produzione dello stabilimento di Caseros il primo veicolo del marchio fabbricato nel Paese e, se ciò non bastasse, uno dei veicoli di maggior successo e riferimento per la motorizzazione di massa argentina: la Fiat 600 d.

Progettata nel 1951 da Dante Giacosa, la Fiat 600 d aveva quasi lo stesso peso e dimensioni della sua antenata, la Fiat 500 c, ma il prezzo di vendita fu fissato più basso, pur presentando caratteristiche meccaniche e di carrozzeria superiori. Quella prima 600 grigio chiaro segnò l’inizio di una lunga “storia d’amore” tra gli argentini e il ricordato Fitito che durò più di un ventennio e durò fino al 1982, anno in cui venne interrotta con lievi migliorie e ritocchi estetici, ma senza abbandonare la produzione. il design e la filosofia con cui fu presentata in Italia nel 1955. In totale furono prodotte 294.197 unità, che ne fanno uno dei veicoli del marchio più prodotti nel nostro Paese.