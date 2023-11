Alfa Romeo con una livrea speciale per il GP di Las Vegas

Nel 2023, dopo una pausa di oltre 40 anni, la Formula 1 tornerà a Las Vegas. Il fine settimana sarà il terzo round della stagione del Campionato del Mondo negli Stati Uniti, quindi diversi team hanno preparato una livrea speciale per le loro vetture per la gara. Una di queste squadre è Alfa Romeo F1 Team, che ha progettato la sua auto nello stile del gioco d’azzardo.

In occasione del Gran Premio di Las Vegas il team Alfa Romeo presenta una livrea speciale per le sue monoposto

Alfa Romeo ha svelato la livrea speciale che le sue monoposto sfoggeranno nel GP di Las Vegas 2023, la penultima gara della stagione di Formula 1. La livrea è ispirata alla città del Nevada, nota per il suo fascino e il suo divertimento. Il lancio ha avuto luogo nell’area Alfa Romeo fan experience, situata presso l’Aria Hotel, uno dei luoghi più emblematici della famosa Strip di Las Vegas.

Sviluppata dal Centro Stile Alfa Romeo, la livrea è stata ispirata al ruolo di Las Vegas come capitale mondiale dell’intrattenimento, rendendo omaggio a una delle sue attività più celebrate. L’auto presenta un look completamente nero, con un motivo di carte da gioco che mette in risalto il Quadrifoglio Alfa Romeo in oro e carte a forma di cuore adornate con il numero sei, a simboleggiare i sei anni di partnership tra Sauber Motorsport e Alfa Romeo.

Questo tema speciale non si limiterà solo alle vetture, ma si estenderà ai box della squadra e all’abbigliamento dei piloti. Le tute da corsa di Valtteri e Zhou presenteranno anche quadrilobi dorati e dettagli che riflettono la natura scintillante e glamour di questo evento, afferma la dichiarazione del team. Si spera naturalmente che la nuova livrea possa portare fortuna ai due piloti del team del Biscione che hanno come obiettivo quello di finire in zona punti.