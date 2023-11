Nuova Fiat Panda: ecco come batterà le nuove Renault Twingo e Volkswagen ID.1

Nuova Fiat Panda sarà la prossima grande novità di Fiat. Al suo debutto ufficiale mancano poco più di 6 mesi, ma siamo convinti che già nel corso del primo trimestre del 2024 trapeleranno le prime immagini semi ufficiali di questo atteso veicolo, che poi sarà svelato ufficialmente l’11 luglio 2024. A quel punto avremo le idee più chiare di come sarà questa auto che comunque dovrebbe sconvolgere il mercato auto in Europa con il suo arrivo. Nulla sarà più come prima nel mondo dei motori del vecchio continente. Le rivali lo sanno e infatti preparano già le controffensive. Non è un caso che nei giorni scorsi il CEO di Volkswagen ha annunciato che nei prossimi anni la sua casa automobilistica lancerà un nuovo modello elettrico, che si chiamerà Volkswagen ID.1 che costerà meno di 20 mila euro.

Nuova Fiat Panda: ecco la ricetta magica per combattere e sconfiggere avversari del calibro della nuova Renault Twingo e Volkswagen ID.1

Stesso annuncio è stato fatto anche dal gruppo Renault. I francesi nei giorni scorsi hanno svelato la versione concept car della nuova Renault Twingo. Anche in questo caso si tratterà di una vettura elettrica con un prezzo di partenza inferiore ai 20 mila euro e uno stile retrò che ricorda quello della celebre monovolume degli anni ’90 che Renault ha commercializzato con successo con questo stesso nome. Ma Fiat non si lascia intimorire e sa di essere in vantaggio rispetto alle rivali dato che già tra poco più di sei mesi questa auto sarà messa in vendita con la versione di lancio.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma Smart Car, la stessa di Citroen 3-C3. La vettura avrà le sembianze di un crossover compatto con una lungheza che dovrebbe raggiungere i 4 metri. L’auto avrà forme squadrate ispirate alla concept car Fiat Centoventi che la principale casa automobilistica italiana ha mostrato per la prima volta in assoluto nel 2019 nel corso del Salone dell’auto di Ginevra. Questa auto che proietterà nel futuro Fiat non dimenticherà però il suo passato. Non a caso nelle scorse settimane il numero uno della casa torinese, l’amministratore delegato Olivier Francois ha confermato che questa vettura punterà sull’essenzialità e da questo punto di vista farà riferimento alla prima generazione di Fiat Panda, quella che per intenderci è stata commercializzata nella prima metà degli anni ’80.

Si tratterà dunque di una vettura semplice e senza fronzoli dotata di tutte le caratteristiche più importanti ma senza troppi lussi o tecnologie inutili. La nuova Fiat Panda sarà proposta sul mercato in tre diverse opzioni. La entry level sarà una versione ibrida che dovrebbe costare davvero poco. Si parla di meno di 15 mila euro ma qualcuno azzarda addirittura qualcosa di meno. Poi ci sarà una versione elettrica low cost con un prezzo inferiore ai 19.900 euro che sarà dotata di batteria LFP di piccole dimensioni che garantirà poco più di 200 km di autonomia. Insomma si tratterà di un’auto perfetta per la città. La versione top di gamma sarà l’elettrica da 320 km che costerà intorno ai 23 mila euro. Al momento non si sa se ci saranno ulteriori versioni ma non possiamo escluderlo al 100 per cento.

Non è stato ancora annunciato invece quale sarà lo stabilimento di produzione. Inizialmente si parlava di uno degli impianti di Stellantis nell’est Europa. Qualcuno ipotizza che l’imminente accordo tra Stellantis e il governo italiano possa far decidere al gruppo automobilistico di spostare la produzione di questa auto, quantomeno nelle versioni elettriche, nel nostro paese. Al momento però sono solo supposizioni. Quello che è certo è che saranno diversi i siti produttivi in cui l’auto sarà costruita nel mondo. Oltre all’Europa anche la nuova Fiat Panda sarà prodotta anche in Brasile ma con un altro nome e in Nord Africa. Infine ricordiamo che da questa auto deriverà una nuova famiglia di vetture di Fiat che si contrapporrà alla gamma 500. Questa inizialmente disporrà di un secondo crossover di dimensioni maggiori che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla ma non si esclude in un secondo momento l’arrivo di ulteriori versioni.