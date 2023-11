Nuove Jeep Compass e Renegade: cambierà tutto?

Nuove Jeep Compss e Renegade sono due delle principali novità che vedremo nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica americana che comunque ha previsto tanti nuovi modelli a cominciare dal fuoristrada elettrico Jeep Recon e dal SUV di lusso Wagoneer S. Per quanto riguarda la nuova Compass arriverà nel corso del 2025 e sarà prodotta ancora una volta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia.

Ecco come cambieranno le nuove Jeep Compass e Renegade in futuro con le prossime generazioni

La nuova Jeep Compass nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà una versione completamente elettrica con autonomia di circa 700 km. Non dovrebbero invece esserci versioni termiche, La vettura subirà un notevole cambiamento dal punto di vista estetico tanto che ancora c’è qualche dubbio sul fatto che il nome possa essere proprio quello di Compass. Non è un caso che si parli di erede di Compass piuttosto che di nuova generazione. Ad ogni modo questo modello contimnuerà ad avere un ruolo centrale all’interno della gamma della casa automobilistica americana il cui obiettivo è quello di confermarsi brand globale di Stellantis e aumentare ulteriormente le sue immatricolazioni.

Per quanto riguarda invece la nuova Jeep Renegade, sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Small e sarà solo elettrica. Non sarà più l’Italia il paese che ospiterà la sua produzione. Si parla di Spagna come prossima casa di questa auto. La vettura dovrebbe essere leggermente più lunga del modello attuale per differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger. Inoltre sarà sempre più votata alla guida fuoristrada. Inoltre si dice che questa auto continuerà ad avere linee squadrate come il modello attuale. Sia Jeep Compass che Renegade sono considerati due modelli fondamentali per il futuro del marchio. Proprio da loro dovrebbero arrivare il grosso delle vendite del marchio a livello globale.

A proposito di queste due auto, qui vi mostriamo dei render recenti che ipotizzano quello che potrebbe essere in futuro il loro aspetto. Vedremo dunque a proposito di questi due attesi modelli quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi. Si vocifera infatti che nei prossimi mesi possa trapelare qualche informazione in più sulle due vetture che anche in futuro continueranno ad avere un ruolo centrale nella gamma della casa americana di Stellantis.