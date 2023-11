Jeep Compass 4xe visita le scene di tre memorabili film di 007

La Jeep Compass 4xe ibrida plug-in emerge come un veicolo che incarna sia l’avventura che l’eleganza, proprio come l’iconico agente segreto 007. Il SUV del marchio americano non solo mantiene le sue radici off-road ma si evolve con un design e delle finiture premium, che ne fanno un salotto su quattro ruote.

L’abitacolo della Compass 4xe esprime una combinazione unica di funzionalità e stile, con materiali di pregio e dettagli curati. La doppia anima del PHEV, pratica per l’uso quotidiano e pronta per l’avventura, richiama la versatilità dell’agente 007, capace di adattarsi ad ogni situazione. Il piccolo disegno della Jeep Willys del 1940 sul parabrezza è un omaggio alla storia del costruttore americano e un segreto condiviso con il conducente.

Jeep Compass 4xe: il SUV ibrido plug-in visita ancora una volta la Svizzera

Il veicolo plug-in hybrid più venduto in Italia incarna il motto di Jeep “Go Anywhere, Do Anything”, offrendo un equilibrio ideale tra performance e rispetto per l’ambiente, senza compromettere l’emozione della guida off-road.

La Svizzera, con i suoi paesaggi iconici, si rivela come un ambiente ideale per la Jeep Compass 4xe, evocando alcune delle scene più memorabili dei film di 007. Il modello torna nuovamente nella nazione dopo aver partecipato al Grand Tour of Switzerland. Da Val Verzasca, dove è stata girata la scena di apertura di “007 Golden Eye”, al Passo Furka di “007 Missione Goldfinger”, questi luoghi sono diventati punti di riferimento per i fan della serie e offrono esperienze uniche, proprio come la Compass 4xe.

Jeep crea quindi un’auto che non solo si adatta alle diverse situazioni, ma ricorda anche l’eleganza e l’adrenalina associati a James Bond. La presenza stilizzata della Jeep Willys sul parabrezza serve come un costante promemoria dell’eredità e dell’innovazione che il SUV ibrido plug-in porta con sé. In Italia, il modello è disponibile negli allestimenti Night Eagle, Limited, S, Upland Cross, Business Plus e Trailhawk. Il listino parte da 42.355 euro (solo online). Oltre alla versione 4xe, la Jeep Compass è disponibile anche come e-Hybrid e con motore diesel.