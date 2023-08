Fiat Fastback 2024: il SUV coupé del brand torinese si aggiorna

Il Fiat Fastback 2024 emerge come un punto focale nel panorama automobilistico brasiliano grazie a nuove funzionalità e rinnovamenti che confermano il suo posto come un modello distintivo per il marchio torinese. Il design moderno, che ha sempre contraddistinto il SUV coupé, è stato portato a un nuovo livello di eleganza, con raffinati dettagli interni ed esterni.

Nel Fastback 2024, i cambiamenti all’interno sono evidenti con un nuovo rivestimento del pannello, delle finiture cromate e un tocco sofisticato nelle versioni Limited Edition Powered by Abarth e Impetus mentre la variante Audace offre un rivestimento in tessuto.

Fiat Fastback 2024: arriva in Brasile il nuovo model year

La qualità è accentuata anche da vari dettagli raffinati, come il comfort premium del soft-touch intorno alle maniglie interne.

All’esterno, il Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth (la versione 100% Abarth dovrebbe arrivare presto) mostra dettagli cromati e badge distintivi, con finiture in Satin Chrome per gli elementi inferiori, anteriori e posteriori del paraurti e cerchi diamantati da 18”.

L’allestimento Impetus è impreziosito da dettagli cromati scuri e dal sistema Fiat Connect////Me, che aggiunge comodità e sicurezza. La versione Audace sfoggia calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, aggiungendo un tocco di stile unico.

Oltre al design, il nuovo Fastback combina performance, spazio, sicurezza e tecnologia. Il costruttore torinese ha lavorato accuratamente sui dettagli, rendendo l’aspetto più elegante ed espressivo, e ha migliorato gli interni in tutte le versioni per offrire maggiore comfort.

Le dichiarazioni di Herlander Zola

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, sottolinea l’importanza del Fiat Fastback come il primo veicolo del brand di Stellantis ad arrivare nel segmento dei SUV coupé. Con un design audace, tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali, il Fastback model year 2024 porta i B-SUV in Brasile a un livello superiore, offrendo stile, versatilità e performance in un pacchetto accessibile.

I prezzi della gamma MY24 del Fiat Fastback sono i seguenti:

Turbo 200 AT: 119.990 R$ (22.328 euro)

Audace: 138.990 R$ (25.864 euro)

Impetus: 150.990 R$ (28.097 euro)

Limited Edition Powered by Abarth: 162.490 R$ (30.237 euro)

La versione Turbo 200 con cambio automatico è già disponibile nella gamma 2024, con pacchetti aggiuntivi come il pack Multimídia 10” per un’esperienza di intrattenimento avanzata o il pack Bancos em Couro per un tocco di lusso e comfort.