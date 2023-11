Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco come cambierà esteticamente nel 2026 la futura generazione

Alfa Romeo Stelvio è stato il primo SUV del marchio del Biscione, lanciato nel 2016 e rinnovato nel 2022. Il modello ha riscosso un buon successo di vendite, grazie al suo design accattivante, alla sua guida sportiva e alla sua tecnologia avanzata. Tuttavia, il futuro del settore automobilistico è sempre più orientato verso l’elettrificazione e Alfa Romeo non vuole restare indietro. Per questo motivo, il gruppo Stellantis ha annunciato che la seconda generazione della Stelvio sarà solo elettrica e arriverà sul mercato nel 2026. Ma come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica? Per ora non ci sono immagini ufficiali, ma solo alcune indiscrezioni e ipotesi.

Come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica? La nostra ipotesi

La nuova Alfa Romeo Stelvio manterrà la sua attuale configurazione di SUV medio dal carattere e dallo stile sportivo, con una dimensione intorno ai 4,70 metri e una forma abbastanza “tradizionale” senza seguire la tendenza dei SUV coupé. Il frontale della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà sensibilmente diverso da quello attuale, adottando una nuova interpretazione dei tratti distintivi della Alfa Romeo come li vediamo oggi, con uno scudetto liscio e pieno a forma di diamante e il logo del Biscione posizionato sul cofano motore, un po’ come la nuova 33 Stradale.

La nuova Stelvio avrà un cofano motore con una nervatura a “Y” molto evidente, che nasce dal logo rotondo. Le tre aperture tipiche del “trilobo” Alfa Romeo potrebbero essere modificate e richiamate da scudetto e luci diurne a LED nella parte alta del frontale, che si inclinano verso il centro. Le luci principali saranno collocate in fari quasi verticali alle estremità del “muso” e composti da tre lenti sovrapposte.

Una presa d’aria inferiore fittizia e uno splitter ampio completano la parte bassa del frontale. La fiancata avrà invece una linea non molto diversa da quella dell’Alfa Romeo Stelvio attuale, ma con portiere lisce e simili a quelle già viste sulla recente Peugeot 3008. La nuova Stelvio avrà anche delle novità nel posteriore, che vedremo nel 2026 e che si distingue per le luci a LED che dalla classica striscia orizzontale continua sotto il lunotto scendono verso il basso per formare un triangolo luminoso.

La nuova Alfa Romeo Stelvio che arriverà nel 2026 sarà solo elettrica al 100%, seguendo la strategia “from zero to zero”. La potenza varierà da 350 CV a 800 CV o anche a 1.000 CV nella versione Quadrifoglio. La prima Stelvio elettrica si baserà sulla piattaforma STLA Large, che è una evoluzione della piattaforma Giorgio nata per le attuali Giulia e Stelvio. La sua autonomia dovrebbe arrivare fino a 800 km.