Opel Combo 2024: svelata la nuova generazione, anche elettrica

Opel ha inaugurato una nuova era nel settore dei veicoli commerciali leggeri con il lancio dell’Opel Combo 2024. Mantenendo i pregi del suo predecessore, la nuova generazione si distingue per un design frontale rinnovato e un cruscotto digitale all’avanguardia. Rappresenta una pietra miliare nel suo segmento, essendo il primo ad introdurre l’innovativo sistema di fari Intelli-Lux LED Matrix Light, che garantisce un’illuminazione senza precedenti.

Il nuovo Opel Combo Electric, la versione a zero emissioni, vanta un’autonomia migliorata, confermandosi come una soluzione ideale per i professionisti. Il produttore tedesco offre il modello anche con propulsori sia a benzina che diesel, con l’opzione di un cambio automatico.

Opel Combo 2024: il popolare veicolo commerciale leggero si aggiorna

Disponibile in due diverse lunghezze, il nuovo Combo si adatta alle diverse necessità, proponendo configurazioni da due a tre sedili anteriori, oltre a una variante a doppia cabina con cinque posti. Florian Huettl, CEO di Opel, ha sottolineato l’eccellenza di questo veicolo, che si posiziona come leader nella sua categoria grazie all’affidabilità e alla tecnologia avanzata che rende il lavoro più sicuro e gradevole.

Riconoscibile per il suo distintivo frontale Vizor, il nuovo Opel Combo incarna lo stile contemporaneo caratteristico dei modelli più recenti del marchio di Stellantis. Il nuovo Opel Vizor crea un effetto visivo armonioso, integrando perfettamente il celebre logo Blitz e un sistema di illuminazione unico.

Pioniere nella classe dei veicoli commerciali leggeri, l’Opel Combo 2024 è equipaggiato con il sistema Intelli-Lux LED Matrix Light. Questo dispositivo, con i suoi 14 elementi LED, passa automaticamente in modalità abbagliante fuori dalle aree urbane, regolando la luce in base alla presenza di altri veicoli, per evitare abbagliamenti e migliorare la sicurezza stradale.

Fino a 330 km di autonomia per la versione EV

L’Opel Combo Electric non si limita a una visibilità notturna ottimizzata, ma si spinge oltre con un’autonomia di guida estesa fino a 330 km grazie alla sua batteria da 50 kWh, segnando un incremento di 50 km rispetto al modello precedente.

Equipaggiato con un motore elettrico di ultima generazione, il van compatto full electric raggiunge i 130 km/h di velocità massima ed è dotato di un sistema di ricarica rapida che permette di recuperare l’80% della carica in meno di 30 minuti.

La versione 100% elettrica non compromette le sue capacità di carico, offrendo fino a 4,4 m³ di spazio e mantenendo prestazioni di traino ai vertici della categoria. Le innovazioni non si fermano qui: l’abitacolo e l’ergonomia sono stati riprogettati per un utilizzo intuitivo, integrando i nuovi sistemi di infotainment con la piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Per i conducenti alla ricerca di interazione diretta con i propri dispositivi, il Combo 2024 include una docking station per smartphone che trasforma il dispositivo in un vero e proprio centro di controllo per l’infotainment. In aggiunta, l’EV permette di selezionare tre livelli di recupero energetico attraverso i paddle dietro il volante.

In tema di sicurezza, la nuova generazione si distingue per il sistema Dynamic Surround Vision, che offre una visione chiara del retro e dell’angolo cieco tramite videocamere posteriori e laterali visualizzate su un nuovo specchio retrovisore digitale ad alta definizione. A tutto ciò si aggiungono fino a 18 sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’Advanced Emergency Braking e l’Adaptive Cruise Control come optional.