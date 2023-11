Citroën C3 Live Pack 1.6: debutta l’auto con cambio automatico più conveniente in Brasile

La nuova Citroën C3 si afferma nel mercato brasiliano con l’introduzione della nuova versione inedita Live Pack, equipaggiata con un motore 16 V da 1.6 litri abbinato a un cambio automatico a 6 marce.

Questo modello, già disponibile presso i concessionari del marchio francese in Brasile, si posiziona come l’opzione automatica più accessibile nel paese, con un prezzo di partenza di 93.990 R$ (17.750 euro) in caso di acquisto online.

Citroën C3 Live Pack 1.6: la city car si aggiorna con l’arrivo di una nuova variante

Il cuore meccanico della nuova Citroën C3 Live Pack 1.6 consiste in un propulsore da 120 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti con opzioni di cambio sequenziale e la modalità di guida Eco.

Tale combinazione, nota per la sua robustezza ed efficienza, offre un’ottima performance con un costo di proprietà ridotto, riflettendo l’accessibilità a 360° caratteristica di tutti i modelli della casa automobilistica francese.

Riguardo alle dotazioni, la nuova C3 Live Pack 1.6 Automatica include tutti gli elementi della versione Live Pack 1.0. Tra questi, spicca il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici, Android Auto ed Apple CarPlay, direzione elettrica, aria condizionata, vetri elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando e sistemi di controllo di stabilità e trazione con assistenza alla partenza in salita. Si aggiungono anche cerchi in lega da 15”, l’allarme e i sedili anteriori con poggiatesta regolabili.

La nuova versione Live Pack 1.6 della Citroën C3 si distingue inoltre per la sua versatilità, offrendo ampi angoli di ingresso e uscita, 18 cm di altezza da terra, interni spaziosi e il bagagliaio più capiente della sua categoria con una capacità di 315 litri.

Questo modello rappresenta sicuramente un’opzione molto interessante per gli automobilisti brasiliani, posizionandosi tra la versione Feel 1.0 e la Feel Pack 1.6 Automatica, e si rivela ideale per chi cerca comfort, accessibilità e versatilità.