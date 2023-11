Nuova Citroën C3 rafforza la sua presenza in un importante mercato

Man mano che il 2023 si appresta a concludersi, il mercato automobilistico brasiliano vede protagonista la nuova Citroën C3. Analizziamo le prestazioni di questo veicolo che ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nel segmento di riferimento.

Il successo della nuova C3 è evidente: il modello ha registrato un incremento delle vendite del 36% ad ottobre rispetto a settembre. Tale crescita non è un fenomeno isolato, considerando che dal suo lancio ad oggi le unità vendute hanno già superato quota 30.000. Questo dato non solo attesta la solidità di Citroën in Brasile, ma sottolinea anche l’attrattiva del modello che mixa l’essenza di una hatchback con lo spirito di un SUV.

In termini di servizi post-vendita, il produttore francese ha introdotto una proposta di grande valore per i nuovi proprietari della C3: le prime tre revisioni gratuite. Questa iniziativa, valida per tutte le versioni dell’auto, può essere usufruita nelle varie concessionarie Citroën presenti in Brasile. Parliamo di oltre 170 sedi distribuite nel territorio brasiliano.

Esaminando la performance generale del costruttore francese, si osserva che ottobre 2023 ha segnato un aumento di quasi il 30% nelle immatricolazioni rispetto al mese precedente, una crescita significativa che evidenzia la competitività e l’affidabilità del brand in tutti i segmenti del mercato.

Particolarmente notevole è stata la crescita nel settore dei veicoli commerciali leggeri, dove l’azienda ha fatto segnare un aumento delle vendite del 36% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Mentre l’anno si avvicina al termine, le aspettative di Citroën rimangono elevate. L’attesa è palpabile per il lancio della nuova C3 Aircross, che promette di conquistare gli utenti grazie al suo esclusivo motore Turbo 200 capace di erogare fino a 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima.

L’aggiunta di un cambio automatico CVT a 7 marce con gestione intelligente e opzione di cambi sequenziali, si preannuncia come una rivoluzione nel comfort e nelle prestazioni di guida.

Con il suo dinamismo e le offerte competitive, la nuova Citroën C3 si sta affermando come una scelta privilegiata per gli automobilisti brasiliani, consolidando la presenza del marchio in uno dei mercati più interessanti a livello globale.