Peugeot E-Traveller 2024: debutta ufficialmente il nuovo minivan 100% elettrico

Assieme al nuovo E-Rifter, il Peugeot E-Traveller 2024 rappresenta la scelta eccellente per i professionisti del trasporto passeggeri che cercano un veicolo ecologico e spazioso. Progettato da Peugeot, questo modello 100% elettrico si distingue per la sua versatilità e l’eleganza distintiva che caratterizza da sempre la casa del Leone.

Il nuovo E-Traveller è disponibile in due dimensioni: Standard, con lunghezza di 4,98 metri, e Long, che si estende fino a 5,33 metri. La sua altezza di soli 1,90 metri consente l’accesso alla maggior parte dei parcheggi, rendendolo un compagno di viaggio ideale per lunghe distanze.

Peugeot E-Traveller 2024: il minivan si aggiorna con tante novità interessanti

Inoltre, con una capacità che varia da cinque a nove posti, il livello di comfort è superiore, specialmente nella configurazione VIP, che offre una disposizione lounge con quattro sedili indipendenti e finiture di lusso.

L’E-Traveller 2024 punta sulla modularità e praticità, dotato di sedili scorrevoli e rimovibili, tavolini tipo aereo nella seconda fila e tende parasole integrate, perfette per viaggi all’aria aperta. Il veicolo include l’Advanced Grip Control con Hill Assist Descent Control, ideale per terreni a bassa aderenza.

La nuova generazione propone anche un’ampia gamma di opzioni per quanto riguarda le batterie. Disponibile con due tipi di batteria, il veicolo può raggiungere un’autonomia massima di 350 km, a seconda della configurazione. Inoltre, è dotato di un efficiente sistema di frenata rigenerativa con tre livelli di rigenerazione, assicurando un uso ottimale dell’energia.

Per quanto riguarda la tecnologia e la connettività, il nuovo Peugeot E-Traveller non delude sicuramente. È dotato di un display touch centrale da 10 pollici con risoluzione HD, con sistemi di informazione connessi Peugeot i-Connect e i-Connect Advanced. Inoltre, il modello supporta Apple CarPlay e Android Auto con connettività wireless e dispone di un caricatore wireless per smartphone compatibili.

Per facilitare la ricarica, Peugeot offre servizi connessi come Free2move Charge, che permette l’accesso a una vasta rete di punti di ricarica in tutta Europa. L’app MyPeugeot aggiunge ulteriori funzionalità, come la gestione a distanza della chiusura centralizzata delle portiere e l’attivazione delle luci e del clacson.

Il nuovo Peugeot E-Traveller 2024 rappresenta una soluzione eccellente per i professionisti alla ricerca di un veicolo spazioso, efficiente e tecnologicamente avanzato. Con le sue caratteristiche di design e le prestazioni ecologiche, è senza dubbio un’ottima scelta per chi desidera unire l’eleganza alla funzionalità in un veicolo elettrico.