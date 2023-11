Ram 1500 Classic vince un importante premio

Dopo il grande successo del nuovo Rampage, Ram continua a far parlare di sé nel mercato automobilistico brasiliano con altri suoi modelli molto apprezzati. Recentemente, il Ram 1500 Classic si è distinto nel Prêmio Maior Valor de Revenda, una cerimonia che premia annualmente i veicoli con la minore perdita di valore dopo un anno di utilizzo.

Con un deprezzamento di soli -8,8%, il 1500 Classic si è guadagnato il titolo di pick-up di grandi dimensioni con la minore svalutazione, secondo uno studio condotto da Autoinforme. La 10ª edizione di questo premio ha valutato 93 modelli in 22 categorie, coprendo il periodo tra settembre 2022 e agosto 2023.

Ram 1500 Classic: Autoinforme premia il pick-up

Il successo del Ram 1500 Classic non è una sorpresa, considerando le sue caratteristiche di comfort, velocità e lusso. Questo modello ha registrato un record di vendite sin dalla sua introduzione in Brasile, esaurendo tutte le scorte previste per l’anno in poche ore.

Il pick-up è stato soprannominato “classic muscle truck” grazie alla sua potenza e al design unico e inconfondibile. Breno Kamei, vicepresidente di Ram Brasile, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dal marchio americano in Brasile, sottolineando come il 1500 Classic abbia superato le aspettative dei consumatori dal momento del suo debutto.

Fondata nel 2009 come divisione indipendente, Ram si è imposta nel settore automobilistico grazie alla sua capacità di rispondere alle esigenze degli acquirenti di pick-up, offrendo veicoli di alta qualità.

Parte del portfolio di Stellantis, Ram produce una gamma completa di veicoli utilitari, ideali sia per il lavoro pesante che per il trasporto di persone. Con il Ram 1500 Classic, il costruttore americano continua a consolidare la sua presenza nel mercato brasiliano, dimostrando di essere un punto di riferimento nel settore dei pick-up.