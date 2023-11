Ram Rampage vince il premio Autodata 2023

Il primo pick-up del marchio prodotto in Brasile, il Nuovo Ram Rampage è stato il grande vincitore nella categoria “Lanci commerciali leggeri e pick-up” agli AutoData 2023 Awards. Importante riconoscimento del settore automotive, l’AutoData Award è giunto nel 2023 alla sua ventiquattresima edizione. Sedici categorie e più di 5mila voti hanno premiato l’evento, premiando le principali eccellenze del settore.

Un successo di vendite, quello di Ram Rampage ha collezionato successi e grandi successi nel mercato brasiliano. Prestazioni, capienza, raffinatezza e tecnologia sono i punti salienti del pluripremiato modello che, con 2.542 immatricolazioni nel mese di ottobre, è diventato il modello Ram più venduto in un solo mese! Inoltre, il nuovo Ram Rampage ha conquistato un posto nella classifica dei 5 pick-up più venduti in Brasile in ottobre.

Insomma ancora un successo per il marchio Ram che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis e che come marchio singolo è stato lanciato nel 2009, focalizzato sulla soddisfazione delle richieste degli acquirenti di pick-up e sulla fornitura di veicoli che stabiliscono un punto di riferimento in termini di qualità. Con una linea completa, Ram produce SUV in grado di gestire lavori pesanti e trasportare le famiglie dove devono andare. Ram fa parte del diversificato portafoglio di marchi offerti da Stellantis.