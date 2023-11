Maserati Quattroporte 2025: sarà l’incubo di Tesla Model S?

Maserati ha annunciato che entro il 2027 tutta la sua gamma sarà elettrificata, grazie alle piattaforme e alle tecnologie di Stellantis, il gruppo di cui fa parte. Tra i modelli previsti, ci sarà anche la nuova Maserati Quattroporte 2025, la berlina di lusso e di prestazioni che rappresenta il fiore all’occhiello del marchio italiano.

Sarà questo il design della Maserati Quattroporte 2025?

Ma come potrebbe essere la Maserati Quattroporte 2025? Per ora non ci sono immagini ufficiali, ma solo dei render che provano a ipotizzare il possibile design della vettura. Uno di questi è stato realizzato nei giorni scorsi da futurism_collective che ha pubblicato su Instagram alcune immagini che mostrano la sua visione della Quattroporte del futuro. Il render mostra dunque come potrebbe apparire la futura ammiraglia della casa automobilistica italiana che come sappiamo sarà basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis e dovrebbe essere leggermente più piccola come dimensioni rispetto al modello attuale.

La Maserati Quattroporte 2025 si presenterà come una berlina a tre volumi, con una lunghezza di circa 5 metri e una linea elegante e sportiva. Il frontale riprende alcuni elementi distintivi di Maserati, come il logo sul cofano, i fari a LED. Il profilo laterale mostra una carrozzeria scolpita, con dei passaruota pronunciati e dei cerchi in lega dal design dinamico. Il posteriore è caratterizzato da un lunotto inclinato, da un portellone ampio e da gruppi ottici orizzontali, che richiamano quelli della concept car Maserati Alfieri del 2014.

L’abitacolo della Maserati Quattroporte 2025 dovrebbe essere spazioso e tecnologico, con una plancia digitale, uno schermo touch per il sistema multimediale, un volante multifunzione e dei sedili avvolgenti. I materiali saranno di qualità e curati nei dettagli e ovviamente non mancheranno i sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza che saranno come sempre al top.

La Maserati Quattroporte 2025 sarà dotata nella versione entry level di un motore da almeno 400 CV, che le consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. L’auto avrà anche la trazione su tutte e quattro le ruote, grazie a un altro motore elettrico che agisce sull’asse posteriore. Questa versione potrebbe arrivare a superare gli 800 CV di potenza, nella versione top di gamma, forse la Trofeo che dunque sarebbe una degna rivale della Tesla Model S Plaid. Il prezzo della Maserati Quattroporte 2025 non è ancora stato comunicato, ma si pensa che sarà più alto di quello delle versioni attuali. Dunque si tratterà di una vettura decisamente non alla portata di tutti.

La vettura sarà in vendita sia online che in una rete di 100 punti vendita distribuiti in 60 città europee. La nuova Quattroporte sarà il fiore all’occhiello della nuova Maserati, che punta a conquistare una fetta di mercato nel segmento premium, con un’offerta innovativa e distintiva. Questa auto rappresenta un modello fondamentale per Maserati anche per un altro motivo. La futura generazione dovrà infatti sostituire ben due auto che in questo momento fanno parte della gamma della casa automobilistica del Tridente. Infatti oltre all’attuale Quattroporte prenderà il posto anche della Ghibli. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Vedremo dunque a proposito di questa futura top di gamma di Maserati quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.