Nuova Lancia Ypsilon: ecco la ricetta per conquistare nuovi clienti

Nuova Lancia Ypsilon sta per arrivare. La vettura verrà lanciata nel primo trimestre del 2024. Probabile che le prime immagini possano essere diffuse già il mese prossimo o al massimo a gennaio. La presentazione potrebbe avvenire tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Molto probabilmente il debutto avverrà nel corso di un evento appositamente organizzato dal brand premium di Stellantis e non durante una manifestazione tipo Salone di Ginevra come si era pensato in un primo momento. La vettura darà il via ufficiale al nuovo corso di Lancia che poi proseguirà nei prossimi anni con le nuove Lancia Gamma e Lancia Delta. Questa auto avrà il compito di conquistare nuovi clienti ampliando la plateta delle persone interessate alle auto della casa automobilistica piemontese.

Ecco come potrebbe apparire e quali saranno i punti di forza della nuova Lancia Ypsilon

A proposito della nuova Lancia Ypsilon vi segnaliamo un nuovo render pubblicato sul forum Autopareri che ipotizza così il design della futura entry level della gamma di Lancia. Si dice che questo render sia uno di quelli che si sono avvicinati di più al reale design del modello. Questo modello avrà dunque il compito di riportare il marchio in Europa. Lancia punterà su una ricetta facile per conquistare nuovi clienti. La futura generazione di Ypsilon avrà linee eleganti e sportive e una dimensione che crescerà fino ai 4 metri di lunghezza. Ovviamente non mancheranno elementi di design visti già nella recente concept car Lancia Pu+RA HPE. Gli interni saranno premium e ricorderanno quelli di un salatto italiano. La tecnologia sarà ricca e all’altezza della concorrenza ma il suo punto di forza sarà la semplicità di utilizzo.

Lancia

Nuova Lancia Ypsilon avrà una gamma di motori abbastanza vasta che comprenderà versioni a benzina, ibride e anche la prima elettrica nella storia del brand. questa auto dunque rispetto al modello uscente sarà più internazionale e premium. Inoltre indicherà in maniera molto chiara quello che è il nuovo indirizzo di Lancia che nei prossimi anni cercherà di affermarsi nel segmento premium del mercato auto creandosi una propria nicchia.