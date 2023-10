Nuova Lancia Gamma: ufficiale la produzione in Italia

La nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese, che sarà lanciata in versione 100% elettrica nel 2026, sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. La notizia è stata confermata ufficialmente da Lancia nelle scorse ore. Questa vettura sarà lunga quasi 4,7 metri. Si tratterà di una un fastback elegante e dal design innovativo, che occuperà una ampia fascia del mercato. Sarà basato sulla piattaforma STLA Medium e sarà prodotto nello stabilimento italiano di Melfi, grazie agli importanti investimenti previsti dal piano strategico Dare Forward 2030.

Ufficiale la produzione a Melfi della nuova Lancia Gamma futura ammiraglia del brand

“La nuova ammiraglia Lancia sarà un’auto italiana splendida ed elegante, bella fuori e dentro, dove sembrerà davvero di essere nel salotto di una casa italiana. L’auto porterà l’italianità in giro per l’Europa, con quasi il 50 per cento delle unità vendute fuori dall’Italia. La piattaforma STLA Medium sarà perfetta per Lancia: essendo una piattaforma appositamente creata per BEV, sarà altamente efficiente per ottimizzare il comfort, e sarà disponibile sia nella versione a trazione anteriore che in quella integrale. Questa piattaforma garantirà alla nuova ammiraglia Lancia prestazioni complessive di altissimo livello, sia in termini di efficienza che con un’autonomia di oltre 700 km”. ha dichiarato Luca Napolitano, amministratore delegato del marchio Lancia.

Ricordiamo inoltre che la casa automobilistica italiana, considerata uno dei tre brand premium del gruppo Stellantis, ha un piano strategico di 10 anni che prevede tre nuovi prodotti, che arriveranno sul mercato uno ogni 2 anni. La Nuova Lancia Ypsilon, lanciata sia in versione ibrida che elettrica nel 2024, la nuova ammiraglia Lancia che arriverà sul mercato solo in versione 100% elettrica nel 2026 e la nuova Lancia Delta anche questa solo in versione 100% elettrica nel 2028. La strategia di elettrificazione di Lancia implica che a partire dal 2026 la casa piemontese offrirà nella sua gamma solo veicoli elettrici e dal 2028 venderà solo veicoli elettrici.

Lo stabilimento Stellantis di Melfi, uno degli stabilimenti gestiti dal gruppo automobilistico in Italia, è uno dei siti europei che sono stati scelti per la produzione di auto elettrificate di prossima generazione sulla piattaforma STLA Medium, nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030 con cui l’azienda punta a ridurre le proprie emissioni di carbonio a zero entro il 2038. La piattaforma STLA Medium è una nuova piattaforma BEV globale di Stellantis progettata per essere impiegata in modelli per il mercato automobilistico globale, con l’obiettivo di fornire ai propri clienti il meglio della tecnologia attuale.