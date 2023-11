Lancia avrà 10 punti vendita in Belgio dal 2024

Lancia torna finalmente in Belgio. Il marchio italiano, con 117 anni di storia, si ripresenta sul mercato belga sotto l’egida di Stellantis, puntando sul segmento premium, con 10 punti vendita che apriranno nel paese dal prossimo anno. La casa italiana, con la sua lunga tradizione, aveva saputo conquistare una fetta di mercato in Belgio, fino al suo ritiro avvenuto nel 2016. Ma da allora c’è stata la fusione tra FCA e PSA, che ha dato vita a Stellantis, il gruppo che ha dato un nuovo futuro al marchio, guidato dal 2021 da Luca Napolitano, il suo amministratore delegato. Si tratta di un piano poi approvato e finanziato dal consiglio di amministrazione di Stellantis.

Dal 2024 Lancia torna in Belgio con l’apertura di 10 showroom

Lancia rientrerà in Europa dal prossimo anno in sei paesi: Belgio, Olanda, Germania, Francia, Spagna e Portogallo. L’obiettivo è quello di privilegiare le città di questi paesi. La casa torinese si posizionerà nel segmento premium e farà parte, insieme ad Alfa Romeo e DS, del polo premium di Stellantis. Le sfide riguarderanno quindi soprattutto la qualità del prodotto, il valore residuo e il servizio attorno alle auto nuove, elementi che il gruppo Stellantis tiene molto in considerazione.

L’evento di rilancio del marchio Lancia in Belgio ha visto la presenza dei team del produttore e dell’ambasciatrice italiana in Belgio, Federica Favi. “La storia di Lancia è il suo punto di forza, ma può anche essere il suo punto debole. Dobbiamo avere il coraggio e il cambiamento”, dichiara Milosz Tomanek, responsabile dei marchi Premium di Stellantis in Belux. Come per tutti gli altri marchi italiani, si tratta di superare l’immagine di scarsa qualità. “In Belgio abbiamo una generazione nuova e una vecchia di origine italiana, per un totale di 300mila italiani”, ricorda l’ambasciatore. “Sono una comunità che ama il proprio Paese. Sono i nostri clienti e i nostri ambasciatori”, replica Tomanek.

Storicamente i marchi italiani hanno ottenuto risultati piuttosto positivi in questo mercato. Stellantis ambisce quindi a realizzare 10 punti vendita a partire dal lancio della nuova Ypsilon nel 2024, oltre a 13 punti post-vendita per garantire un servizio premium. Tali punti vendita verranno realizzati in spazi dedicati all’interno dell’attuale rete Stellantis. Dal 2024 Lancia lancerà la sua nuova Ypsilon, in versione elettrica e ibrida. Poi arriverà la nuova Gamma nel 2026, un SUV di segmento C, e la nuova Delta nel 2028.