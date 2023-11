Lancia: con le nuove Ypsilon, Gamma e Delta il brand premium di Stellantis riparte di slancio

Lancia a partire dal prossimo anno tornerà ad essere protagonista del mercato premium europeo dopo molti anni con il lancio della nuova Ypsilon a cui poi nel 2026 seguirà quello della futura ammiraglia Gamma e poi nel 2028 della nuova Delta. Grazie a questi tre nuovi modelli fortemente voluti dal gruppo Stellantis che intende rilanciare in grande stile la casa automobilistica piemontese, il brand premium del gruppo automobilistico dovrebbe ripartire di slancio dopo un lungo periodo di crisi che aveva fatto temere addirittura che il marchio potesse sparire dato che ormai veniva venduta una sola auto, l’attuale Ypsilon, in un solo paese: l’Italia.

Lancia pronta a ripatire di slancio sul mercato premium europeo con tre grosse novità in arrivo nei prossimi anni

Ed invece la storia di questo popolarissimo marchio automobilistico non solo è destinata a proseguire ma nei prossimi anni con tutte queste novità sembrano essere piuttosto elevate le chance che il marchio possa rifiorire e dare origine ad una nuova era di prosperità con il possibile arrivo in un secondo momento di altre novità che potrebbero allargare ulteriormente la platea dei clienti interessanti a Lancia in Europa e forse non solo. Come dicevamo poc’anzi, la prima ad arrivare sarà la nuova Ypsilon il cui debutto è previsto nel corso del primo trimestre del 2024 con le vendite che dovrebbero iniziare entro la metà del prossimo anno. Questa auto sarà realizzata su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Figueruela in Spagna insieme a Opel Corsa e Peugeot E-208.

La nuova Lancia Ypsilon sarà una berlina compatta elegante con uno stile più esclusivo e maschio fatto per piacere ad un pubblico più ampio rispetto al modello attuale con interni tecnologici e lussuosi che non avranno nulla da invidiare a quelli delle altre berline compatte premium presenti in quel segmento. Questa auto avrà molto in comune nello stile con il recente concept Lancia Pu+RA HPE che è stato svelato lo scorso mese di aprile alla Milano Design Week e che di recente ha fatto un giro in tutte le principali concessionarie del marchio in Italia e in Europa che sono state da poco rinnovate con la nuova brand identity. Questa sarà anche la prima auto del marchio ad avere una versione completamente elettrica ma non mancheranno quelle ibride e a benzina.

Questa auto poi nel 2025 riceverà anche una versione HF con motore da 240 cavalli che sarà la futura top di gamma di Ypsilon. Nel 2026 sarà la volta della futura ammiraglia Lancia Gamma che avrà una lunghezza di 4,7 metri e forme da fastback. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium sarà solo elettrica e verrà prodotta in Italia a Melfi. La sua autonomia si dovrebbe aggirare intorno ai 700 km per la potenza si potrebbe arrivare anche a 400 cavalli. Questa auto sarà delle tre future Lancia la più vicina nello stile alla concept Pu+RA.

Infine nel 2028 sarà la volta della nuova Delta. Essendo ancora così lontana nel tempo di questa auto si sa ben poco. Non sappiamo ad esempio dove sarà prodotta o come sarà la gamma di motori. Sappiamo però che sarà lunga circa 4,4 metri sarà solo elettrica e nello stile sarà fedele alla sua celebre antenata con linee geometrice e muscolari.